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Una denuncia per minacce, diffamazione e istigazione a delinquere aggravate dall’odio razziale e religioso, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Digos di Pisa e Milano. Un uomo di 40 anni residente nella provincia milanese è stato identificato come autore di una serie di commenti discriminatori e minacciosi pubblicati sui social in risposta a un post relativo all’attentato alla sinagoga ortodossa di Manchester, pubblicato da una docente dell’Università di Pisa lo scorso novembre.

Odio razziale a Milano

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine nel mese di novembre, quando una docente universitaria di Pisa ha pubblicato un post sui social network dedicato all’attentato avvenuto a ottobre presso la sinagoga ortodossa di Manchester.

In seguito alla pubblicazione, la docente è stata bersagliata da numerosi commenti d’odio e antisemiti, tutti provenienti dallo stesso profilo social.

L’intervento delle forze dell’ordine

La docente, preoccupata per la gravità dei messaggi ricevuti, ha deciso di sporgere denuncia. Da qui sono partite le indagini della Digos di Pisa, coordinate dalla Procura, che hanno permesso di risalire all’identità dell’autore dei commenti.

Il lavoro investigativo ha visto la collaborazione degli agenti della Digos di Milano, che hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, residente nella provincia milanese.

La perquisizione e il sequestro degli apparecchi informatici

Durante la perquisizione sono stati sequestrati alcuni apparecchi informatici riconducibili all’uomo. Gli agenti hanno raccolto elementi utili per confermare la responsabilità del quarantenne, che ha ammesso di aver scritto i commenti offensivi e minacciosi.

L’uomo ha dichiarato di aver agito dietro lo schermo senza l’intenzione reale di nuocere alla docente, che non conosce personalmente e con la quale non ha mai avuto contatti diretti.

Le motivazioni dell’autore dei commenti

Secondo quanto emerso dalle indagini, il quarantenne avrebbe agito spinto da sentimenti di frustrazione e odio nei confronti del popolo ebraico in generale.

Le sue dichiarazioni sono state raccolte dagli inquirenti, che hanno sottolineato come i messaggi pubblicati rappresentino una forma di istigazione a delinquere e siano aggravati dall’odio razziale e religioso, oltre che dall’utilizzo di strumenti informatici.

Le accuse e le aggravanti contestate

L’uomo è stato formalmente denunciato per minacce, diffamazione e istigazione a delinquere. Le accuse sono aggravate dal fatto che i reati sono stati commessi per motivi di odio razziale e religioso, sfruttando la diffusione garantita dai mezzi informatici.

La vicenda ha sollevato l’attenzione delle autorità sulla necessità di contrastare con fermezza i fenomeni di odio online e le manifestazioni di antisemitismo.

Il ruolo della Polizia e della Procura

La collaborazione tra le Digos di Pisa e Milano è stata fondamentale per individuare rapidamente il responsabile e procedere con le attività di perquisizione e sequestro.

L’operazione, coordinata dalla Procura, ha evidenziato l’importanza di un’azione tempestiva e coordinata per tutelare le vittime di reati commessi attraverso i social network e garantire il rispetto della legalità anche nel mondo digitale.

IPA