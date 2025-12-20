Pubblicati i file di Epstein, scalpore per la foto di Clinton: tra i contatti di Jeffrey anche italiani famosi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nella notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre, il dipartimento di Giustizia americano ha cominciato a pubblicare migliaia di file sul caso di Jeffrey Epstein. La diffusione dei contenuti, alcuni censurati, è stata resa possibile dopo che il Congresso ha approvato una legge ad hoc firmata da Donald Trump, alcune settimane fa. Nei file ci sono foto di figure di spicco mondiali della politica, del mondo della finanza e dello spettacolo. Inoltre figurano anche nomi di personaggi noti italiani, come Flavio Briatore e Giuseppe Cipriani.

Pubblicati i file di Epstein, Trump esulta ma viene criticato

La Casa Bianca, in una nota, ha dichiarato che la diffusione dei file “dimostra che l’amministrazione Trump è la più trasparente della storia”, anche per “il recente appello del presidente per ulteriori indagini sugli amici democratici di Epstein”.

Il tycoon, però, è subito stato attaccato dall’opposizione e da alcuni repubblicani per non aver pubblicato tutti i file entro la scadenza imposta dalla legge, ossia entro venerdì 19 dicembre. “Non è un metodo trasparente”, ha puntualizzato il leader dei democratici al Senato Chuck Schumer.

Critiche anche sul fatto che alcune delle 300 mila pagine di documentazione presentano testi totalmente oscurati. Ad esempio, un file di 119 pagine sulle testimonianze alla giuria che dichiarò Epstein colpevole è completamente censurato, anche se un giudice ha accettato la richiesta di divulgare i materiali.

Il viceministro della Giustizia Todd Blanche ha spiegato, in una lettera al Congresso, che analizzando i file il suo dipartimento ha fatto emergere i nomi di oltre 1.200 vittime che vanno tutelate.

“In un paio di settimane, prevedo che pubblicheremo altre centinaia di migliaia di file”, ha assicurato Blanche a Fox News, aggiungendo che i 200 legali che stanno esaminando il dossier sono al lavoro per celare nomi e identità delle vittime per la loro tutela.

Scalpore per la foto di Bill Clinton

Uno dei file che ha destato più scalpore è quello in cui c’è una foto di Bill Clinton immortalato mentre nuota in una piscina coperta con l’ex compagna di Epstein, Ghislaine Maxwell, e un’altra donna il cui viso è stato censurato.

Maxwell è stata condannata a 20 anni di carcere perché ritenuta il braccio destro del fidanzato nel traffico sessuale di minorenni. In un altro scatto si nota Clinton con una giovane seduta sul bracciolo della sua poltrona. La ragazza gli circonda le spalle col braccio.

Un portavoce dell’ex presidente ha dichiarato che Clinton, quando frequentava Epstein, non era al corrente dei crimini di quest’ultimo. Inoltre ha puntato il dito contro l’attuale amministrazione della Casa Bianca, cioè contro Trump.

“La Casa Bianca – le parole del portavoce – non ha tenuto nascosti questi documenti per mesi per proteggere Bill Clinton ma per proteggersi da ciò che accadrà in futuro. Ci sono due tipi di persone in questa vicenda. Il primo gruppo non sapeva nulla e ha interrotto i rapporti con Epstein prima che i suoi crimini venissero alla luce. Il secondo gruppo ha continuato a frequentarlo anche dopo”.

In alcuni file figura anche Trump. In un’immagine si vede la scrivania di Epstein con i ritratti di diversi leader, tra cui il Papa, e davanti a loro un album con scatti di Trump, uno dei quali insieme ad alcune donne.

Il tabloid New York Post ha diffuso, con il titolo “Pedopals” (amici pedofili), una foto in cui figurano Epstein e Michael Jackson. E ancora, ci sono immagini in cui il finanziere “orco” è a cena con Maxwell, Clinton, Jackson e Mick Jagger. In altri documenti viene mostrato l’ex principe Andrea sdraiato sulle gambe di diverse donne.

Tra i contatti di Epstein anche Flavio Briatore e Giuseppe Cipriani

Nei file in questione appaiono anche nomi di personaggi italiani, tra cui quelli degli imprenditori Flavio Briatore e Giuseppe Cipriani. Anche in questo caso, come in quelli già citati, ciò non significa che tutte le persone che hanno avuto contatti con Epstein abbiano commesso i suoi stessi crimini. Serve piuttosto a comprendere quanto fosse vasta l’influenza del finanziere.

L’agenda dei contatti di Epstein era infatti impressionante. Altri nomi emersi dai file, che è bene ribadire nulla c’entrano con i crimini del pedofilo, sono quelli di Jose Aznar, Tony Blair, Michael Bloomberg, un Brandolini D’Adda, Giancarlo Camerana e Naomi Campbell. E ancora, ecco Bill Gates, il Duca di York, Leonardo Ferragamo, Ralph Fiennes, Dustin Hoffman, Ted Kennedy, Henry Kissinger, Rupert Murdoch, Peter Soros, Eduardo Teodorani Fabbri e Bob Weinstein.

Nella documentazione c’è anche un elenco di 254 massaggiatrici. In un paio di pagine vengono elencati i “Visitors massage”, ossia i clienti, i cui nomi sono però oscurati.

La “biblioteca completa su Epstein”

La pagina consultabile dei file è stata chiamata la “biblioteca completa su Epstein“, dove le carte sono suddivise in varie categorie: i documenti giudiziari sui casi penali e civili, i documenti divulgati in ottemperanza alla legge approvata dal Congresso, il materiale rilasciato in seguito alle richieste di accesso agli atti pubblici e i documenti della commissione di sorveglianza della Camera.