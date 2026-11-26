Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo l’uscita del suo nuovo libro Roberto Vannacci è tornato a provocare Matteo Pucciarelli, il giornalista di Repubblica che nel 2023 scrisse del suo Il mondo al contrario aprendo la strada all’ascesa politica del generale. Pucciarelli replica al politico con un video sui social in cui lo definisce un “baby pensionato” e parla di Remigrazione come un volume “dal contenuto profondamente discriminatorio”.

Vannacci provoca Pucciarelli dopo l’uscita del libro “Remigrazione”

“Al baby pensionato Vannacci, che mi ha dedicato molto simpaticamente, come sempre, questo video”, così Matteo Pucciarelli risponde in un video pubblicato sui social al leader di Futuro Nazionale, che lo ha chiamato in causa dopo l’uscita del suo nuovo libro, Remigrazione.

In un video, Roberto Vannacci ha provocato Pucciarelli, che nel 2023 scrisse su Repubblica del suo Il mondo al contrario, aprendo la strada all’ascesa politica del generale.

“Orsù Pucciarelli, il mio nuovo libro sulla remigrazione è uscito solo da due giorni ed è già in vetta alle classifiche”, ha detto Vannacci. “Con una sua recensione andiamo nella stratosfera, come abbiamo fatto l’ultima volta con Il Mondo al Contrario. Orsù Pucciarelli, rompa gli indugi, non stiamo aspettando altro”.

Pucciarelli risponde a Vannacci: “Baby pensionato”

A Vannacci “vorrei rispondere con una semplicissima e assolutamente gratuita, può stare tranquillo, lezione di giornalismo, perché è di quello di cui mi occupo”, dice Pucciarelli.

“Un generale in servizio che scrive e pubblica, senza alcun tipo di autorizzazione dai suoi superiori, un libro dal contenuto profondamente discriminatorio verso svariate categorie di persone, bene, quella è una notizia e i giornalisti danno le notizie e le pubblicano sempre”, afferma.

Mentre “un politicante di estrema destra che scrive e pubblica un libro profondamente discriminatorio verso tutta una categoria, svariate categorie di persone, bene, quella non è una notizia, è la normalità, è esattamente la normalità e quindi i giornalisti non ne scrivono”.

“Politica acchiappagonzi”

Pucciarelli va poi all’attacco di Vannacci, definendolo un “acchiappagonzi”: “Io resto veramente ammirato, ma lo dico sinceramente, da questo tipo di politica acchiappagonzi“.

“Il generale baby pensionato con la sua pensione che il 90% degli italiani possono solo sognarsi, con il suo super stipendio pagato dalla cattivissima Europa, 15-20 mila euro al mese, gli rifila anche i libri autoprodotti a 20 euro l’uno, e poi gli rifila il gazebo, e poi gli rifila le magliette, e poi gli rifila i cappellini, e poi gli rifila tutto quanto”.

“Questo – continua – è un po’ la funzione in realtà della destra, è benissimo così, è giusto così mettere le persone l’uno contro l’altro, farci i soldi per non andare a toccare i veri potenti del mondo che sfruttano e lucrano esattamente grazie a politicanti come questi”.