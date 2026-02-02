Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata sventata una rapina ai danni di un autotrasportatore che trasportava olio alimentare, grazie al tempestivo intervento della Polizia Stradale della provincia di Barletta-Andria-Trani. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha visto coinvolti più soggetti che hanno tentato di impossessarsi di un carico dal valore di oltre 60 mila euro. L’azione è stata bloccata dagli agenti, che hanno impedito il compimento del reato e hanno dato il via a un inseguimento dei malviventi.

Il tentativo di rapina: la dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato mentre un autotrasportatore percorreva una delle principali arterie della provincia di Barletta-Andria-Trani. Il mezzo pesante, carico di circa 120 quintali di olio alimentare, è stato affiancato da un’autovettura con a bordo più individui. I malviventi hanno intimato al conducente di fermarsi e di scendere dal veicolo, minacciandolo apertamente.

Il colpo d’arma da fuoco e l’intervento della Polizia

Durante il tentativo di rapina, uno dei soggetti ha esploso un colpo d’arma da fuoco, presumibilmente per intimidire l’autista e costringerlo a obbedire agli ordini. In quegli attimi concitati, una pattuglia della Polizia Stradale, impegnata nei controlli di routine, si è accorta di quanto stava accadendo e si è immediatamente avvicinata alla scena.

La fuga dei malviventi e l’inseguimento

L’arrivo degli agenti ha costretto i malviventi a desistere dal loro intento criminoso. I soggetti si sono dati alla fuga a bordo dell’autovettura, dando il via a un inseguimento che si è protratto per alcuni chilometri. Nonostante la prontezza della Polizia Stradale, i fuggitivi sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Il valore del carico e le indagini in corso

Grazie all’intervento degli operatori, è stato evitato il furto di un carico di circa 120 quintali di olio alimentare, per un valore stimato di oltre 60 mila euro. Attualmente, sono in corso attività di indagine per risalire all’identità dei responsabili, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trani.

IPA