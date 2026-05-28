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È di sei persone raggiunte da misure cautelari e oltre 26 deferite in stato di libertà il bilancio di una vasta operazione contro la frode assicurativa, condotta tra Trani e Andria tra ottobre 2024 e marzo 2025. Gli indagati sono accusati di aver orchestrato un sistema di falsificazione di sinistri stradali per ottenere indebiti risarcimenti dalle compagnie assicurative. Le misure sono state disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani e condotta dalla Compagnia Carabinieri di Andria. L’attività investigativa si è concentrata su un articolato sistema di falsificazione di incidenti stradali, finalizzato a creare pratiche assicurative fittizie e a ottenere indennizzi non dovuti. Il periodo oggetto delle indagini va da ottobre 2024 a marzo 2025.

Le misure cautelari personali hanno riguardato sei persone: due appartenenti all’Arma dei Carabinieri, due avvocati e due medici. Per cinque indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per uno dei medici sono stati stabiliti gli arresti domiciliari. Altre 26 persone risultano deferite in stato di libertà.

Le accuse e i reati contestati

Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di falso ideologico in concorso, aggravato perché commesso da cinque o più persone, frode e depistaggio in processo penale, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio e falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità.

Il meccanismo della frode

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il sistema prevedeva la predisposizione di atti di polizia giudiziaria e documentazione sanitaria apparentemente attendibili, per incidenti stradali che in realtà non sarebbero mai avvenuti o sarebbero stati rappresentati in modo non veritiero. In molti casi, i sinistri coinvolgevano soggetti legati da rapporti di parentela o relazionali, e vedevano come controparti cittadini stranieri, soprattutto rumeni, alla guida di veicoli immatricolati all’estero, prevalentemente in Romania e Bulgaria.

Il ruolo degli indagati

Gli avvocati avrebbero gestito le pratiche risarcitorie relative ai falsi sinistri, coordinandosi con i medici per ottenere certificazioni sanitarie utili alle richieste assicurative. I carabinieri coinvolti avrebbero fornito copertura documentale agli eventi simulati, redigendo false annotazioni di servizio e atti pubblici per conferire credibilità ai sinistri. I medici, dal canto loro, avrebbero rilasciato certificazioni sanitarie, prognosi e attestazioni di invalidità non corrispondenti alle reali condizioni cliniche dei soggetti coinvolti, ma funzionali alle richieste di risarcimento.

Certificati falsi anche durante gli arresti domiciliari

È emerso che uno dei medici, pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari e quindi impossibilitato a esercitare la professione, avrebbe emesso 19 certificati medici falsi senza aver mai visitato i pazienti coinvolti nei finti sinistri stradali.

Il danno economico e i numeri dell’inchiesta

Il Tribunale ha ritenuto che vi siano gravi indizi per 12 falsi sinistri stradali già accertati, mentre altri 20 episodi con diverse incongruenze sono ancora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Il giro d’affari illecito stimato dagli inquirenti supera i 100.000 €, cifra che potrebbe aumentare con l’avanzare delle indagini.

Gli episodi più eclatanti

Tra i 12 falsi incidenti già contestati, spicca quello del 30 gennaio 2023 a Canosa di Puglia: i due indagati italiani coinvolti risultavano, secondo la documentazione, presenti in Romania al momento del presunto sinistro, ma sarebbero stati visitati nello stesso giorno presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cerignola e avrebbero firmato il modulo di constatazione amichevole con la controparte. Un altro episodio riguarda un incidente simulato il 16 ottobre 2023, sempre a Canosa di Puglia, dove uno dei veicoli coinvolti, con targa rumena, non avrebbe mai lasciato il territorio nazionale estero. In altri casi, l’analisi dei tabulati telefonici e dei tracciati GPS dei veicoli ha evidenziato che gli indagati si trovavano in luoghi diversi rispetto a quelli dichiarati nei verbali degli incidenti.

IPA