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È stata disposta la sospensione per 10 giorni dell’autorizzazione amministrativa e della licenza per l’attività di trattenimenti danzanti e pubblico spettacolo a carico del gestore di una discoteca situata nella zona Di Negro di Genova. Il provvedimento, adottato dal Questore Burdese, è stato motivato dalle numerose criticità in materia di sicurezza che hanno interessato il locale negli ultimi mesi, con ripetuti episodi di violenza e aggressioni che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e il ricorso a cure mediche da parte delle vittime.

Il provvedimento della Questura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha avviato e istruito specifici procedimenti amministrativi che hanno portato alla sospensione temporanea dell’attività della discoteca. La misura, prevista dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è stata notificata nel pomeriggio di ieri dal personale del Commissariato Prè, incaricato anche di vigilare sull’esecuzione del provvedimento.

Le ragioni della sospensione

La decisione è stata presa a seguito di una serie di episodi di reati perpetrati con particolare violenza all’interno e nei pressi del locale. Negli ultimi mesi, la discoteca è stata teatro di numerosi interventi della Polizia di Stato, spesso sollecitati da segnalazioni di avventori e residenti preoccupati per l’allarme sociale generato dalle frequenti condotte violente durante le serate di apertura.

Gli episodi più recenti

Nel corso dell’ultimo fine settimana, nella notte tra venerdì e sabato 8 agosto, si sono verificati due distinti episodi che hanno richiesto l’intervento delle volanti. Il primo, avvenuto alle ore 04.00, ha visto una rissa davanti al locale durante l’evacuazione a causa dell’uso di spray urticante all’interno. In quell’occasione, un giovane è stato trovato sanguinante a terra, dopo essere stato aggredito con un coltello e cocci di bottiglia. Poco dopo, alle 05.20, si è verificata una nuova aggressione ai danni di quattro avventori, tra cui uno minorenne. Le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in 8 giorni, 10 giorni e 15 giorni presso il nosocomio cittadino. Durante questi fatti, è stato anche danneggiato il cristallo anteriore dell’auto di una delle vittime.

Precedenti e escalation di violenza

Oltre agli episodi più recenti, la discoteca era già stata teatro di altri interventi delle forze dell’ordine. Il 27 giugno scorso, tre soggetti stranieri, durante una lite iniziata all’interno del locale e proseguita all’esterno, hanno spintonato un ragazzo facendolo cadere e battere la testa sul selciato. Il 31 maggio, un giovane è stato aggredito da un gruppo di avventori e colpito alla testa con una bottiglia. In un altro episodio, avvenuto ad aprile, una ragazza è stata percossa con calci e pugni da altre due giovani all’interno della discoteca.

Indagini e deferimenti

In diverse occasioni, i presunti responsabili degli episodi di violenza sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, mentre per altri fatti le indagini sono ancora in corso. La maggior parte degli interventi delle forze dell’ordine è stata originata da segnalazioni al Nue112, effettuate sia da clienti che da residenti della zona, preoccupati per il clima di insicurezza e per la frequenza delle condotte violente nelle notti di apertura del locale.

Precedenti provvedimenti e finalità della sospensione

Non si tratta della prima volta che il locale viene colpito da provvedimenti restrittivi. Negli anni scorsi, sotto una diversa gestione, la discoteca era già stata oggetto di 3 provvedimenti di sospensione da parte del Questore di Genova. A maggio 2023, anche sotto l’attuale gestione, era stata adottata una misura analoga.

IPA