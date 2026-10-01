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È di 3 Daspo il bilancio dei provvedimenti adottati dopo i gravi episodi di violenza avvenuti al termine di una partita di calcio giovanile a Carmagnola. I fatti sono stati accertati dal Questore di Torino, che ha emesso i provvedimenti nei confronti di un giovane e dei suoi genitori, coinvolti in una serie di aggressioni sugli spalti del centro sportivo “Giorgio Demichelis”, durante il campionato provinciale Under 15.

La dinamica degli scontri sugli spalti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli episodi si sono verificati il 18 aprile 2026, al termine dell’incontro tra “ASR ELLEDI FC” e “ASDC BISALTA”. La partita, disputata presso il campo da gioco del centro sportivo “Giorgio Demichelis” di Carmagnola, ha visto scoppiare una violenta lite tra le tifoserie nell’area degli spalti.

Secondo quanto ricostruito, la tensione è esplosa tra i sostenitori delle due squadre, coinvolgendo anche un giovane che ha aggredito un tifoso della squadra avversaria. Non solo: il ragazzo si è scagliato anche contro un altro spettatore, intervenuto nel tentativo di riportare la calma. La situazione è ulteriormente degenerata quando i genitori del giovane sono intervenuti a loro volta, aggredendo un tifoso che, come emerso successivamente, apparteneva all’Arma dei Carabinieri e si trovava libero dal servizio.

L’intervento del carabiniere e la fuga del giovane

Il militare, pur non essendo in servizio, ha tentato di fermare il giovane responsabile delle aggressioni. Tuttavia, il ragazzo è riuscito a divincolarsi dalla presa del carabiniere e lo ha colpito con un pugno al volto, riuscendo poi a fuggire dall’impianto sportivo. Questo gesto ha contribuito a prolungare lo stato di caos e tensione sugli spalti, davanti a un pubblico numeroso composto da famiglie e numerosi minori.

A seguito delle aggressioni, le vittime hanno riportato lesioni personali di diversa entità. In particolare, sono state riscontrate prognosi rispettivamente di 10 giorni, 5 giorni e 2 giorni per le persone coinvolte. L’episodio ha suscitato particolare allarme per la presenza di molti minori sugli spalti e per la gravità delle condotte violente, che hanno turbato la serenità di un evento sportivo giovanile.

I provvedimenti del Questore

Alla luce della gravità dei fatti, il Questore di Torino ha emesso 3 Daspo nei confronti del giovane e dei suoi genitori. Il provvedimento mira a prevenire il ripetersi di simili episodi e a tutelare la sicurezza durante le manifestazioni sportive, soprattutto in contesti che dovrebbero essere caratterizzati da sportività e rispetto reciproco.

IPA