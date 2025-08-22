Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque fogli di via emessi per prevenire furti nei centri commerciali. L’operazione è stata condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Macerata e dai Carabinieri di Civitanova Marche. I provvedimenti sono stati firmati nei giorni scorsi per impedire il ritorno sul territorio di altrettanti cittadini sudamericani, residenti a Roma, dopo che erano stati sorpresi a tentare reati contro il patrimonio.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Anticrimine della Questura di Macerata ha predisposto cinque fogli di via nei confronti di soggetti sudamericani, tutti residenti a Roma e di età compresa tra venti e quaranta anni. I provvedimenti sono stati firmati dal Questore Dott. Luigi Mangino, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi di furto e garantire maggiore sicurezza nelle aree commerciali di Civitanova Marche e Montecosaro.

L’intervento dei Carabinieri e la dinamica dei fatti

L’episodio che ha portato all’emissione dei fogli di via si è verificato l’otto agosto, quando un cittadino ha segnalato ai Carabinieri della Stazione di Civitanova Alta di essere stato vittima di un tentato furto nel parcheggio dell’Eurospin di Montecosaro. Grazie alla prontezza della vittima, che è riuscita a memorizzare modello e colore dell’auto utilizzata dai presunti responsabili, i militari sono riusciti a mettersi rapidamente sulle tracce dei sospetti.

Dopo un breve inseguimento, i Carabinieri hanno individuato e bloccato la vettura, a bordo della quale viaggiavano tre uomini e due donne. Tutti risultavano avere precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e nessun legame particolare con il territorio marchigiano. Gli investigatori ritengono che il gruppo, composto da cosiddetti “trasfertisti” dei furti, si sposti da una città all’altra per colpire soprattutto nei centri commerciali, approfittando della distrazione dei clienti intenti a fare acquisti o a caricare la spesa in auto.

Il modus operandi e il materiale sequestrato

Durante il controllo, all’interno della vettura utilizzata dai cinque cittadini sudamericani è stata rinvenuta una borsa schermata, tipicamente impiegata per eludere i sistemi antitaccheggio dei negozi e facilitare la sottrazione di merce senza essere scoperti. Questo dettaglio ha rafforzato i sospetti degli inquirenti circa la natura organizzata e seriale delle attività del gruppo.

La presenza di strumenti specifici per il furto e i precedenti penali dei fermati hanno portato la Divisione Anticrimine della Polizia di Stato a predisporre i cinque fogli di via, che sono stati firmati dal Questore di Macerata nei giorni successivi all’episodio. I provvedimenti prevedono il divieto di ritorno nei comuni di Civitanova Marche e Montecosaro per periodi che variano da uno a tre anni, a seconda della posizione dei singoli soggetti.

Le misure di prevenzione adottate

Il foglio di via obbligatorio rappresenta uno degli strumenti più efficaci a disposizione delle forze dell’ordine per contrastare la presenza di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, soprattutto quando si tratta di persone senza legami stabili con il territorio e con precedenti per reati contro il patrimonio. In questo caso, la tempestività dell’intervento dei Carabinieri e la collaborazione tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine hanno permesso di identificare rapidamente i responsabili e di adottare misure preventive per tutelare la comunità locale.

Secondo quanto riferito dalla Questura, i cinque fogli di via sono stati emessi proprio per impedire che i soggetti coinvolti possano tornare a Civitanova Marche e Montecosaro e mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e dei commercianti.

Il fenomeno dei “trasfertisti” dei furti

Il caso di Civitanova Marche e Montecosaro si inserisce in un fenomeno più ampio che riguarda molte città italiane, dove gruppi di “trasfertisti” si spostano da una regione all’altra per commettere furti e altri reati contro il patrimonio. Questi soggetti, spesso privi di legami stabili con le comunità locali, agiscono in modo organizzato e sfruttano la mobilità per rendere più difficile la loro individuazione e il loro arresto.

Le forze dell’ordine, grazie anche alla collaborazione dei cittadini e all’utilizzo di strumenti tecnologici come le telecamere di sorveglianza, sono riuscite negli ultimi anni a contrastare con maggiore efficacia questo tipo di criminalità itinerante. L’emissione dei fogli di via rappresenta una risposta concreta e immediata, che mira a prevenire la reiterazione dei reati e a garantire un maggiore livello di sicurezza nei luoghi più esposti, come i centri commerciali e le aree di parcheggio.

Il ruolo della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

L’episodio dell’otto agosto dimostra ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto dei reati. La segnalazione tempestiva della vittima, che ha fornito dettagli utili sull’auto utilizzata dai sospetti, ha permesso ai Carabinieri di intervenire rapidamente e di bloccare i responsabili prima che potessero allontanarsi definitivamente dalla zona.

La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri invitano la popolazione a continuare a segnalare situazioni sospette e a collaborare attivamente per mantenere alto il livello di sicurezza nelle comunità. Anche piccoli dettagli, come il modello e il colore di un’auto, possono rivelarsi fondamentali per risolvere casi di furto e per prevenire ulteriori episodi criminosi.

Le dichiarazioni delle autorità

Il Questore di Macerata, Dott. Luigi Mangino, ha sottolineato come l’emissione dei cinque fogli di via rappresenti una misura necessaria per tutelare la sicurezza dei cittadini e per contrastare in modo efficace il fenomeno dei furti nei centri commerciali. “La prevenzione è fondamentale – ha dichiarato Mangino – e il nostro obiettivo è quello di impedire che soggetti dediti a reati contro il patrimonio possano continuare ad agire impunemente sul nostro territorio”.

Le autorità hanno inoltre ribadito l’importanza della collaborazione tra le diverse forze di polizia e con la magistratura, che ha già ricevuto la segnalazione dei soggetti deferiti per tentato furto. La sinergia tra istituzioni e cittadini rimane un elemento chiave per garantire la sicurezza e la tranquillità delle comunità locali.

Conclusioni e prospettive future

L’operazione condotta a Civitanova Marche e Montecosaro rappresenta un esempio concreto di come la prevenzione e la rapidità di intervento possano fare la differenza nella lotta ai reati contro il patrimonio. L’emissione dei cinque fogli di via nei confronti dei cittadini sudamericani coinvolti nel tentato furto dimostra la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità itinerante e nel proteggere i cittadini e le attività commerciali.

Le autorità invitano la popolazione a mantenere alta l’attenzione e a segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto, ricordando che la sicurezza è un bene comune che va tutelato con l’impegno di tutti. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine continuerà a essere fondamentale per prevenire e contrastare i reati, garantendo così una maggiore serenità nelle città e nei paesi della provincia di Macerata.

IPA