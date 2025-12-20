Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quindici provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nella provincia di Caltanissetta. Sono stati emessi avvisi orali, ammonimenti per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, oltre a divieti di accesso alle aree urbane, per contrastare la criminalità diffusa e tutelare la sicurezza pubblica. I provvedimenti sono stati disposti dal Questore della provincia, Pinuccia Albertina Agnello, nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico.

Le misure di prevenzione: dettagli e destinatari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Caltanissetta ha firmato 5 avvisi orali nei confronti di persone già arrestate o denunciate dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri. Questi soggetti sono stati coinvolti in condotte considerate pericolose e antisociali, tra cui rapina, ricettazione, detenzione di armi, furti, resistenza a pubblico ufficiale, minacce e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli avvisi orali rappresentano un richiamo formale a mantenere una condotta conforme alla legge, rivolto a chi si è già reso protagonista di episodi di rilievo penale.

Ammonimenti per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia

Nel corso della stessa settimana, sono stati emessi 7 ammonimenti nei confronti di soggetti che si sono resi autori di atti persecutori, lesioni personali e percosse ai danni di compagni ed ex. Questi provvedimenti mirano a prevenire l’escalation di comportamenti violenti e a tutelare le vittime di maltrattamenti in famiglia, invitando i responsabili a interrompere immediatamente le condotte illecite.

Divieti di accesso alle aree urbane per aggressione e porto abusivo di coltello

Altri 3 divieti di accesso alle aree urbane sono stati disposti nei confronti di soggetti denunciati dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela per lesioni personali gravissime e porto abusivo di coltello. Questi individui hanno preso parte a una aggressione durante la quale la vittima è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un fendente. Il divieto di accesso rappresenta una misura restrittiva volta a impedire la reiterazione di comportamenti violenti in aree sensibili della città.

Proposte di sorveglianza speciale per recidivi violenti

Il Questore ha inoltre inoltrato al Tribunale di Caltanissetta 2 proposte per l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. I destinatari sono soggetti con precedenti penali che, nonostante fossero già stati colpiti da provvedimenti amministrativi e restrittivi della libertà personale, hanno continuato a tenere comportamenti violenti e antisociali nei confronti delle loro ex compagne.

