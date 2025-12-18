Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione della licenza di un esercizio pubblico al Lido di Venezia per motivi legati alla sicurezza pubblica. Il provvedimento, di natura preventiva, è stato adottato dal Questore in seguito a ripetuti episodi di disordine e turbativa. La chiusura, che durerà quindici giorni, è stata notificata nella giornata di ieri dagli agenti del Commissariato di San Marco.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è stata presa dopo un’attenta valutazione degli elementi raccolti dalle forze dell’ordine. Le autorità hanno agito in risposta a numerose segnalazioni riguardanti episodi di disordine e turbativa della quiete pubblica, che hanno interessato il locale situato al Lido di Venezia.

Motivazioni del provvedimento

Il Questore ha adottato il provvedimento di sospensione come misura preventiva e cautelare. Già nel mese precedente, lo stesso locale era stato oggetto di una sospensione della licenza per 10 giorni, ma tale misura non aveva portato a un miglioramento significativo delle condizioni di sicurezza. Gli accertamenti svolti hanno evidenziato che l’esercizio pubblico era frequentato da persone con precedenti di polizia, aumentando così il rischio di disordini e minacce alla sicurezza pubblica.

Nuovi episodi e intervento delle autorità

La situazione è ulteriormente peggiorata a seguito di una recente lite avvenuta all’interno del locale, episodio che si è verificato oltre l’orario di apertura consentito. Questo nuovo fatto ha reso necessario un ulteriore intervento da parte del Questore di Venezia, che ha deciso per una sospensione più lunga della licenza, pari a quindici giorni.

Notifica e attuazione della sospensione

Nella giornata di ieri, i poliziotti del Commissariato di P.S. di San Marco hanno notificato ufficialmente il provvedimento al titolare dell’esercizio pubblico. La sospensione della licenza è stata quindi attuata immediatamente, con l’obiettivo di ristabilire condizioni di sicurezza e ordine al Lido di Venezia.

