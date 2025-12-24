Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la chiusura per sette giorni di una discoteca nella provincia di Viterbo, a seguito di diversi episodi di aggressioni, liti e detenzione di sostanze stupefacenti avvenuti nei mesi scorsi. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato motivato dalla necessità di tutelare la sicurezza pubblica, come previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento della Questura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata del 22 dicembre il personale della Questura di Viterbo ha eseguito un provvedimento di sospensione dell’attività per sette giorni nei confronti di una discoteca situata nella provincia. La misura è stata adottata in base all’articolo 100 del T.U.L.P.S., che consente la chiusura temporanea di esercizi pubblici quando si verificano fatti che possono mettere a rischio la sicurezza collettiva.

Le motivazioni della chiusura

La decisione è maturata dopo una serie di episodi che hanno coinvolto la discoteca e le sue immediate vicinanze. In particolare, la segnalazione dell’Arma dei Carabinieri ha evidenziato diversi interventi delle forze dell’ordine per detenzione di sostanze stupefacenti, aggressioni e liti avvenuti nel periodo precedente. Questi fatti hanno portato la Divisione Polizia Amministrativa della Questura ad avviare un’istruttoria, al termine della quale il Questore ha disposto la sospensione dell’attività per sette giorni.

Obiettivi della misura

L’applicazione dell’articolo 100 TULPS mira a prevenire situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. Il provvedimento, infatti, non dipende dalla responsabilità personale del titolare del locale, ma si basa sulla necessità di garantire la sicurezza dei cittadini e di evitare che episodi simili possano ripetersi. La sospensione dell’attività rappresenta quindi uno strumento di tutela e prevenzione adottato dalle autorità di pubblica sicurezza. La Polizia di Stato ha annunciato che i controlli agli esercizi pubblici e ai locali di intrattenimento continueranno sia nel capoluogo che nella provincia di Viterbo.

IPA