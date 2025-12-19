Pugno in faccia a Francesco Emilio Borrelli a Napoli, il video dell'aggressione dalla zia del 15enne ucciso

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito a Napoli durante un sopralluogo tra Piazza Cavour e il Rione Sanità. Una donna della famiglia di Emanuele Tufano, 15enne ucciso nel 2024, lo avrebbe colpito con un pugno e minacciato. Borrelli ha riportato una frattura al naso e un trauma all’occhio, con prognosi di 15 giorni.

Francesco Emilio Borrelli aggredito a Napoli

Nella serata di ieri – giovedì 18 dicembre 2025 – il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito a Napoli mentre si trovava tra Piazza Cavour e il Rione Sanità per un sopralluogo.

L’episodio è avvenuto mentre il parlamentare era impegnato, insieme al consigliere della I Municipalità Lorenzo Pascucci, in un’attività di documentazione di presunte illegalità diffuse e problemi legati alla deregulation stradale.

Secondo quanto denunciato dallo stesso Borrelli attraverso i propri canali social, l’aggressione sarebbe stata compiuta da una donna appartenente alla famiglia di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso nell’ottobre 2024 durante una sparatoria tra gruppi armati nei rioni Sanità e Mercato. In un primo momento la donna è stata indicata come la madre del ragazzo, mentre successivamente è stata identificata come una zia.

Le ferite riportate e l’intervento delle Forze dell’Ordine

Durante l’episodio, la donna avrebbe colpito il deputato con un pugno al volto, per poi urlargli minacce di morte. La situazione è degenerata rapidamente, rendendo necessario l’intervento immediato degli agenti di scorta e di una pattuglia della Polizia di Stato, giunta sul posto per ristabilire la calma.

Il video dell’aggressione al deputato

A seguito dell’aggressione, Francesco Emilio Borrelli è stato trasportato in ospedale per accertamenti. I sanitari hanno riscontrato una frattura chiusa delle ossa nasali, un’infrazione delle stesse e un trauma contusivo al bulbo oculare. La prognosi è di 15 giorni.

Durante l’azione sarebbero stati colpiti anche alcuni agenti della scorta del deputato, intervenuti per proteggerlo. L’episodio è stato documentato anche con un video diffuso sui social, nel quale si vedono i momenti successivi all’aggressione. Le autorità stanno ora valutando i profili di responsabilità legati all’accaduto.

Le dichiarazioni del deputato

L’aggressione arriva a poche ore di distanza da un blitz dei carabinieri nel Rione Sanità, che ha portato all’arresto di alcune persone ritenute legate a un clan camorristico e alla rimozione di un altarino abusivo dedicato a Emanuele Tufano.

“Quello che è accaduto dimostra quanto sia profondo il radicamento di una cultura criminale che coinvolge intere famiglie e cresce i ragazzi nella convinzione che la violenza sia normale, legittima, persino da difendere” ha scritto Borrelli sui propri social.

“L’aggressione che ho subito è l’ennesima prova di un metodo basato sull’intimidazione. Per questo è fondamentale che lo Stato non arretri e resti presente ogni giorno, non solo con operazioni straordinarie, ma con una presenza continua a tutela delle persone perbene – ha poi concluso il deputato – Lo Stato deve restare presente ogni giorno. Senza continuità, questi territori tornano immediatamente nelle mani della criminalità”.