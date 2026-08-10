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Un arresto per rapina aggravata a Napoli. Un giovane di 21 anni è stato fermato dopo essere stato inseguito dalla vittima e da un passante, a seguito di un’aggressione avvenuta in piazza Mancini. L’azione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, intervenuti prontamente dopo una segnalazione alla Sala Operativa.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel corso di un servizio di controllo del territorio. Gli agenti sono stati allertati da una nota giunta alla Sala Operativa che segnalava una rapina appena consumata in via Genova.

L’intervento della Polizia

Giunti rapidamente sul luogo indicato, i poliziotti hanno trovato due persone che stavano trattenendo il presunto responsabile della rapina. Gli operatori hanno ricostruito la dinamica dei fatti: la vittima, mentre si trovava in piazza Mancini, è stata avvicinata dal giovane arrestato e da altri due complici. Dopo essere stato colpito al volto, l’uomo si è visto sottrarre la propria collanina d’oro.

La reazione della vittima e l’inseguimento

Nonostante la violenza subita, la vittima non si è arresa. Insieme a un passante, che si è fermato dopo aver sentito la richiesta di aiuto, ha inseguito i tre aggressori. L’inseguimento si è concluso in via Genova, dove sono riusciti a bloccare il giovane di 21 anni, mentre gli altri due complici sono riusciti a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce.

L’arresto e le indagini

Il presunto autore della rapina aggravata è stato quindi tratto in arresto dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia. L’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri e ha visto la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, che hanno agito con tempestività per assicurare il responsabile alla giustizia. Le indagini proseguono per identificare i due complici che hanno partecipato all’azione criminosa.

IPA