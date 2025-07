Pulmino esce di strada e precipita nel torrente a Recoaro Terme vicino Vicenza, diversi feriti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Grave incidente stradale nel Vicentino, un pulmino che trasportava disabili di una comunità è uscito di strada ed è finito in un torrente a Recoaro Terme. Otto le persone rimaste ferite, una è stata trasportata in gravi condizioni con l’eliambulanza all’ospedale di Vicenza.

Pulmino finisce nel torrente a Recoaro Terme

L’incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 19 luglio a Recoaro Terme, in provincia di Vicenza.

Verso le 12.30 un pulmino con a bordo diversi disabili è uscito di strada in via Resistenza, per cause ancora da chiarire. Lo riporta Adnkronos.

Pulmino con disabili finisce nel torrente Agno

Protagonista dell’incidente, riferisce il Giornale di Vicenza, è un minibus che trasportava sette disabili di una comunità di Valdagno.

Dopo essere uscito di strada il pulmino è precipitato nel greto del torrente Agno.

Immediato l’allarme, sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Otto feriti

Nell’incidente sono rimaste ferite le otto persone che viaggiavano a bordo del pulmino, l’autista e sette passeggeri disabili.

Grave uno dei feriti, è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Tutti gli altri hanno riportato ferite di media e lieve gravità e sono stati portati al porto soccorso degli ospedali di Santorso, Arzignano e Valdagno.

In corso gli accertamenti e i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.