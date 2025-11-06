Puntata del Grande Fratello rinviata a lunedì 10 novembre, Simona Ventura spostata per il calo di ascolti
Posticipata a lunedì 10 novembre la puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura per ascolti deludenti: bocciato il doppio appuntamento
Grande Fratello e Simona Ventura rimandati per il flop di ascolti. La puntata del reality show prevista per la serata di giovedì 6 novembre non è andata in onda ed è stata spostata a lunedì, a causa dello share deludente. Una decisione che arriva a seguito della bocciatura dell’esperimento della doppia puntata settimanale, riportando la trasmissione su Canale 5 alla consueta programmazione.
La bocciatura della doppia puntata
La decisione è stata presa dai vertici di Mediaset dopo aver visto i dati di ascolto del doppio appuntamento del Grande Fratello, riproposto dopo una prima prova fatta lunedì 27 e giovedì 30 ottobre.
L’ultima puntata aveva fatto segnare uno share del 13,1% con 1.620.000 spettatori davanti allo schermo, in forte calo rispetto ai 1.893.000 spettatori con il 14,7% di share del lunedì. Dalla direzione di Canale 5 è arrivato, dunque, l’ordine di spostare la messa in onda in programma per il 6 a lunedì 10 novembre, rinunciando alla seconda trasmissione settimanale.
Tre concorrenti del Grande Fratello 2025 prima dell’ingresso nella “casa”: Giulio Carotenuto, Benedetta Stocchi e Matteo Azzali
Puntata rinviata al 10 novembre per il crollo di ascolti
Un taglio netto ritenuto necessario dai numeri di pubblico e di percentuali di ascolto ai minimi storici, con un’edizione del Grande Fratello che deve già fare i conti con una media sotto quota 1.800.000 telespettatori.
Alcune indiscrezioni circolate nell’ultima settimana avrebbero ventilato anche l’ipotesi di una chiusura anticipata del reality, possibilità però esclusa al momento da una persona vicina al programma citata da Fanpage.
Il Grande Fratello
Tra le possibili cause del crollo degli ascolti del Gf 2025 condotto da Simona Ventura il ritorno a un’edizione con partecipanti scelti tra persone comuni, dopo anni di partecipazioni di Vip e personaggi più o meno noti.
A nulla sembra essere servito finora l’inserimento di Sonia Bruganelli nella squadra di opinionisti, composta dagli ex gieffini Floriana Secondi, Cristina Plevani e Ascanio Pacelli.