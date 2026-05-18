Pupo annulla il concerto a Napoli e annuncia che "mamma sta per andarsene": "Non sono nelle condizioni"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Pupo ha annullato il concerto previsto al Teatro Acacia di Napoli per stare accanto alla mamma Irene, 93 anni, malata di Alzheimer da sette anni e ormai nelle fasi finali della malattia. Il cantante ha condiviso sui social un messaggio molto personale che ha commosso fan e pubblico: “Mia madre sta per andarsene”.

Salta il concerto di Pupo a Napoli

Dietro il personaggio televisivo e il volto storico della musica italiana, emerge il lato più intimo di Enzo Ghinazzi, profondamente legato alla famiglia e agli affetti personali. Pupo ha deciso di fermare temporaneamente la propria attività artistica per restare accanto alla mamma Irene, malata di Alzheimer da diversi anni.

Il cantante toscano ha annunciato sui social la cancellazione del concerto previsto al Teatro Acacia di Napoli, spiegando ai fan la ragione della sua scelta con parole dirette e molto personali.

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“La mia mamma sta per andarsene e io devo assolutamente starle accanto”, ha scritto l’artista, suscitando immediatamente centinaia di messaggi di solidarietà da parte del pubblico e del mondo dello spettacolo.

La mamma di Pupo ha l’Alzheimer

La madre Irene ha 93 anni e convive con l’Alzheimer da circa sette anni. In diverse interviste recenti, Pupo aveva già raccontato quanto questa esperienza abbia inciso profondamente sulla sua vita privata e sul suo modo di guardare al tempo, ai rapporti umani e alla fragilità.

Il cantante aveva definito la malattia “un’esperienza drammatica ma umanamente impagabile”, spiegando come assistere quotidianamente una persona cara colpita da demenza rappresenti una prova dolorosa ma anche un percorso umano intenso.

Negli ultimi anni Pupo ha spesso parlato pubblicamente del rapporto con la madre e del peso emotivo dell’Alzheimer, una patologia neurodegenerativa che in Italia coinvolge centinaia di migliaia di famiglie.

La malattia porta progressivamente alla perdita della memoria, dell’autonomia e delle capacità cognitive, trasformando radicalmente la vita non solo del paziente ma anche dei familiari che lo assistono.

Il momento del cantante

La decisione di annullare il concerto di Napoli arriva in un momento particolare della vita dell’artista. Dopo una carriera lunga oltre quarant’anni, Pupo sembra vivere una fase più riflessiva e personale. Negli ultimi mesi aveva infatti raccontato di voler tornare a studiare, conseguire la maturità scientifica e successivamente iscriversi all’università in Scienze della Comunicazione.

Il cantante aveva inoltre lasciato intendere la possibilità di avvicinarsi in futuro anche alla politica nazionale, spiegando di voler approfondire temi legati alla comunicazione pubblica e alla società contemporanea.