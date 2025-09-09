Pupo compie 70 anni, il gioco d'azzardo e i debiti con gli strozzini: "Mi puntarono la pistola al petto"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

L’11 settembre Pupo compie 70 anni, cinquant’anni dei quali trascorsi nella musica. In occasione dell’importante compleanno il cantante fa un tuffo nel passato, ripercorrendo gli esordi nel mondo musicale e anche qualche errore di cui porta ancora le cicatrici, come quella volta che fu minacciato dagli strozzini a causa del vizio del gioco d’azzardo.

Pupo compie 70 anni

Enzo Ghinazzi nasce l’11 settembre del 1955 a Ponticino, piccolo paese in provincia di Arezzo. Vent’anni dopo sarebbe diventato Pupo.

Si appresta a compiere 70 anni uno dei nomi più longevi e popolari della musica italiana e, per l’occasione, si è confessato in una lunga intervista al Corriere della Sera.

Quello in arrivo, è per il cantante un compleanno inaspettato: “Credevo di morire a 50 e mi sono sputtanato tutto”.

Invece le 70 candeline sono arrivate e le spegnerà con una grande festa in un palazzo di Ponticino, il luogo in cui è nato e cresciuto.

Un castello che Pupo aveva costruito nei primi anni ’80 “per farci un hotel, spesi 2 miliardi di lire, andò male e me ne ritrovai il triplo di debiti”.

E non fu l’unico, né il più grave dei guai finanziari che il cantante si è trovato ad affrontare nel corso della sua intensa vita.

Il gioco d’azzardo e le minacce degli strozzini

A dilapidare le finanze del cantante “investimenti sbagliati” ma soprattutto “il gioco d’azzardo. Cominciai a 12 anni”.

La perdita più grande, ricorda Pupo, fu quella “al Casinò di Saint Vincent, giocando a Chemin de Fer”.

Perse 130 milioni di lire in una sola partita, ma continuò a giocare. L’azzardo era sostenuto dai prestiti degli strozzini di Roma.

Un giro pericoloso: “Mi hanno minacciato più volte”. Una volta “rifiutai di pagare e mi puntarono la pistola al petto”.

A fianco alla dipendenza dal gioco, anche quella dal sesso, così come da lui stesso rivelato anni fa.

Il menage a tre con la moglie e una compagna

Poliamoroso dichiarato ben prima che la cosa fosse sdoganata, Pupo vive un menage a tre con la moglie Anna e la compagna Patrizia.

Il triangolo non sembra bastare al cantante, la fedeltà per lui è una missione impossibile: “Se mi capita una situazione fatico a dire di no”.

Seppur, “come tutti i traditori seriali” si confessa “molto geloso”. Geloso anche del passato, le cui storie ricorda senza remore.

Il grande amore mai ricambiato per Edwige Fenech, “purtroppo era fidanzata con Luca Cordero di Montezemolo e un poveraccio come me non poteva reggere il confronto”.

E la passione con Gegia in Sicilia, “sul balcone di un hotel a Giardini di Naxos, ubriachi”. Pare ci fu anche un flirt con Barbara d’Urso, seppur la conduttrice abbia sempre negato.