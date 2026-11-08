Pupo, l'annuncio dalla Russia: "Non mi ritirerò mai, siete avvertiti"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, ha pubblicato un video e un messaggio sui social mentre si trova in Russia confermando la volontà di proseguire la propria carriera. L’artista toscano, che negli ultimi anni ha continuato a esibirsi nel Paese dell’Est nonostante la guerra in Ucraina, ha escluso l’ipotesi di lasciare le scene: “Non annuncerò mai il mio ritiro dalle scene, siete avvertiti”.

Pupo, l’annuncio dalla Russia

L’annuncio di Pupo è arrivato sabato 7 novembre 2026, attraverso un post pubblicato sui social durante la tournée russa.

Nel video condiviso dall’artista, viene presentato in lingua russa e canta davanti a un pubblico che accompagna la sua esibizione.

“Non annuncerò mai il mio ritiro dalle scene. Sarà solo il destino a decidere quando dovrò fermarmi. Perciò, avanti a tutta randa”, ha scritto il cantante.

Pupo ha poi fatto riferimento agli artisti che hanno scelto di concludere la propria carriera dal vivo, senza indicare nomi.

“Ripeto amici cari, a differenza di alcuni miei illustri colleghi io, spontaneamente, non attaccherò mai il microfono al chiodo. Siete avvertiti”, ha aggiunto.

Il tour di Pupo in Russia nonostante la guerra in Ucraina

La dichiarazione è arrivata durante una serie di concerti organizzati in Russia, dove Pupo ha mantenuto la propria attività artistica anche dopo l’invasione dell’Ucraina iniziata nel febbraio 2022.

Il 7 novembre il cantante si è esibito a Kazan, mentre per lunedì 9 novembre è previsto un altro concerto a Ekaterinburg.

La tournée russa proseguirà anche dopo una breve pausa in Italia.

Tra il 27 novembre e il 7 dicembre, infatti, Pupo ha annunciato ulteriori appuntamenti tra Mosca e San Pietroburgo.

La scelta di continuare a esibirsi in Russia si inserisce in un rapporto professionale che il cantautore ha mantenuto con il pubblico locale nonostante il conflitto e le tensioni internazionali.

Come riporta il Corriere di Arezzo, in merito ai suoi concerti, Pupo aveva dichiarato: “Non ho mai smesso di andare in Russia e andrei volentieri, se fosse possibile, anche in Ucraina. La Russia, l’Ucraina e tutti i Paesi della ex Unione Sovietica, mi hanno sempre accolto con stima e affetto ed io non smetterò mai di ringraziarli e di amarli. Per questo, non ho mai smesso di frequentarli. A me la guerra fa schifo, ma ancora di più mi fa schifo la superficialità e la demagogia”.

Un tour lungo più di un anno

Nel messaggio condiviso sui social, Pupo ha lasciato aperta la possibilità di prolungare ulteriormente la tournée.

“Per ora è tutto, ma potrei continuare fino alla fine del 2027”, ha scritto il cantante.

Si tratta, per il momento, di un’ipotesi e non dell’annuncio di un calendario completo per tutto il prossimo anno.

Sul sito ufficiale di Pupo risultano già programmati altri appuntamenti internazionali nel febbraio 2027, tra cui due concerti in Polonia, a Breslavia e Poznań.