Pupo su Signorini, "atteggiamenti a volte discutibili, nulla a che fare con la m**** che gli stanno tirando"

Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, difende Alfonso Signorini. Il conduttore milanese, dopo le accuse che gli ha rivolto l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 Antonio Medugno, è indagato per violenza sessuale ed estorsione. Il cantante, intercettato dai microfoni del talk Rai Lo Stato delle Cose, ha dichiarato che, a suo avviso, la vicenda si risolverà in un nulla di fatto. Ha inoltre sostenuto che Signorini potrebbe aver assunto atteggiamenti discutibili, ma ritiene che non abbia compiuto alcuna azione rilevante dal punto di vista penale.

Pupo difende Alfonso Signorini: “Lo conosco bene”

Pupo e Signorini si conoscono da tempo e hanno anche lavorato a stretto contatto in due edizioni del Grande Fratello Vip, la quarta e la quinta, nel 2020 e nel 2021. Allora il giornalista conduceva, mentre il cantante era stato arruolato nel cast fisso del reality show di Canale 5 nel ruolo di opinionista.

“Io sono stato a stretto contatto con Alfonso Signorini per due intense stagioni al Grande Fratello Vip. Credo di conoscerlo abbastanza bene”, ha esordito Pupo ai microfoni de Lo Stato delle Cose.

“Sicuramente – ha aggiunto – penso che lui, come tutti noi, abbia avuto a volte degli atteggiamenti che possono essere discutibili e magari borderline, ma secondo me nulla che ha a che vedere con tutta la valanga di mer** che gli stanno gettando addosso”.

La previsione del cantante: “Questa vicenda finirà in un nulla di fatto”

“Ognuno di noi è magari un po’ malato di protagonismo – ha continuato il cantante -. Io per esempio sono fatto così, a me piace la vita agiata, un po’ anche il lusso, un po’ anche avere in mano lo scettro, il comando, ma questo non credo sia un reato”.

“A mio avviso, questa vicenda, come tutte le altre simili, finirà in un nulla di fatto. Andrà ad aggiungersi a questo lungo elenco di fake news. Mi ricordo che Giorgio Gaber diceva nella sua canzone “il tutto è falso, ma il falso è tutto””, ha concluso l’artista.

Le accuse di Antonio Medugno

Di opinione totalmente differente rispetto a Pupo è Antonio Medugno. Anche l’influencer ha rilasciato dichiarazioni al programma Rai dopo essere stato interrogato dai pm milanesi per quasi tre ore.

Il giovane ha sostenuto di essersi sentito abusato da Signorini per i fatti risalenti al 2021, prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip.

Ha inoltre chiarito che, a differenza di quanto qualcuno ipotizza, non è mai stato a letto con il conduttore.