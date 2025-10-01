Pupo torna in Russia per un concerto a Mosca perché "devono sapere che gli italiani li amano"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Pupo si esibirà in un concerto in Russia. L’esibizione si terrà a Mosca, alla Live Arena. Da sempre molto amato in Russia, Pupo ha annunciato il prossimo concerto nel corso di una intervista. Il cantante ha toccato diversi temi, dicendo che “il popolo italiano ama quello russo” che i problemi nei rapporti attuali sono dovuti al governo, non ai cittadini.

Pupo annuncia un concerto in Russia

Intervistato dal quotidiano Izvestia, Pupo – nome d’arte di Enzo Ghinazzi – ha fatto sapere che presto tornerà a esibirsi a Mosca. Il concerto sarà dedicato “all’amore tra la Russia e l’Italia”, perché “i russi devono sapere che gli italiani li amano”.

La popolarità di Pupo in Russia è sempre stata molto alta, e il cantante toscano non ha mai rinunciato a esibirsi nel Paese, anche dopo l’inizio della guerra in Ucraina.

IPA

Pupo durante un concerto

Le parole di Pupo sulla cancellazione dei concerti

Il concerto tenuto nel 2024 al Cremlino costò a Pupo la cancellazione delle date in programma in Belgio e in Lituania. Una decisione definita da Pupo “un’inaccettabile dimostrazione di arroganza” visto che “prima delle cancellazioni mi hanno chiesto di fare dichiarazioni sulla base delle loro istruzioni diplomatiche”.

“Ma io non prendo ordini da nessuno, ho detto semplicemente loro di andare all’inferno”, è la frase riportata dall’ANSA ed estrapolata dall’intervista pubblicata in Russia. Il cantante ha poi bollato come “una vergogna” la cancellazione del concerto del direttore d’orchestra russo Valery Gergiev lo scorso luglio nella Reggia di Caserta.

A dimostrazione del feeling mai perso con la Russia, Pupo terrà un concerto alla Live Arena di Mosca, durante il quale canterà anche Kalinka e Bella Ciao.

“Il popolo italiano ama quello russo”

“Ci sono milioni di italiani che la pensano come me, i quali pensano che nessuna forma di arte, cultura o sport debba essere soggetta a sanzioni e divieti”, ha aggiunto Pupo annunciando il prossimo concerto in Russia.

Come riportato dall’ANSA, il cantante toscano ha detto che “gli italiani dovrebbero essere grati ai russi” anche per l’aiuto ricevuto durante il Covid con l’operazione ‘Dalla Russia con amore’.

Secondo Pupo, “il problema non sono gli italiani” che “apprezzano e amano i russi come i russi amano gli italiani”. Il problema, sempre secondo il cantante, “è il governo, è il più grande ostacolo”. Rispondendo a una domanda sull’eventualità di una legge che vietasse di andare in Russia, Pupo si è detto pronto a chiedere la cittadinanza russa.