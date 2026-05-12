Pupo torna sui soldi prestati da Gianni Morandi, "200 milioni di lire, gesto di grande amicizia, un fratello"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Pupo (al secolo Enzo Ghinazzi) è tornato a ricordare un evento della sua vita ovvero quando, rimasto a corto di soldi, trovò l’aiuto di Gianni Morandi, che lo sostenne prestandogli 200 milioni di lire. Il cantante e showman ha rievocato l’evento in collegamento con la trasmissione Rai La volta buona, condotta da Caterina Balivo.

Pupo e il prestito di Gianni Morandi

“Ma questo prestito che ti fece Gianni Morandi? E tu glieli hai pure restituiti!”, ha esclamato Balivo prendendo il discorso.

“È assurdo – ha commentato Pupo – perché in genere la gente prende i soldi e non te li ridà mai indietro”.

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“E invece tu glieli hai ridati. Quanti erano?”, ha domandato la conduttrice.

“200 milioni di lire“, ha subito risposto Pupo, in collegamento.

“Ragazzi, 200 milioni di lire sono comunque 100 mila euro, vedetela come volete, ma sono un sacco di soldi”, ha commentato ancora la conduttrice.

Poi il ricordo dell’amico fraterno: “È stato un gesto da parte di Gianni di grandissima amicizia“, ha risposto Pupo.

Pupo racconta il senso della vera amicizia

Il cantante ha aggiunto una lezione di vita: “La vera amicizia e la buona fede le vedi nelle persone solo se chiedi loro di mettere in gioco la propria vita o i propri soldi”.

E ancora: “Sono questi due gli elementi che ti fanno vedere se accanto hai una persona che veramente ti ama e ti vuole bene. Chiedergli la vita o i soldi. Il resto può essere tutto molto opinabile. Quindi Morandi, come è stato un fratello, ancora oggi lo è”.

La madre di Pupo colpita da Alzheimer

Nel corso del collegamento, Balivo ha mostrato una clip di alcuni anni prima, nella quale Pupo suonava la chitarra cantando insieme all’anziana madre.

Si è trattato di un momento di particolare commozione, perché il cantante ha rievocato come quello fosse uno degli ultimi momenti di piena serenità vissuto con la mamma, che di lì a poco dovette ricoverarsi per l’avanzare dell’Alzheimer.

Pupo ha raccontato come la malattia di un anziano genitore sia al tempo stesso emotivamente difficile da affrontare, ma anche una straordinaria prova d’amore.

“Se per certi versi è drammatico, per altri è un’esperienza umana, un’esperienza di amore impagabile. Attraverso questo momento difficile della mia mamma, standole accanto, ho dato un senso alla mia vita“.

“Noi in fondo conduciamo una vita che sembra un sogno, la vita degli artisti. Invece ritrovare quel senso vero, reale, in cui fai i conti con delle emozioni che non devono avere nessun filtro, è stato un arricchimento pazzesco. Un po’ come quando si passa dalle esperienze negative, si tocca il fondo. E si riparte con una struttura diversa”.

“Ecco, la malattia della mia mamma mi ha insegnato di più quanto importante sia amare”, ha aggiunto Pupo, ricordando come il rapporto con la madre non sia stato sempre semplice, dal momento che i due, condividendo lo stesso identico carattere, talvolta si sono trovati a vivere dei bracci di ferro emotivi.

“Lei negli ultimi anni è diventata il punto di riferimento che mi ha ricongiunto con la realtà, con l’amore e con le difficoltà della vita. Quando le difficoltà sono didattiche, sono un insegnamento”, ha concluso Pupo.