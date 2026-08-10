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È stato eseguito un arresto a Catania, nel quartiere San Cristoforo. Un giovanissimo pusher di 14 anni è stato fermato dopo che il cane poliziotto Rex ha individuato la droga nascosta nella sua cameretta. L’intervento è stato disposto per contrastare episodi di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Operazione antidroga nel quartiere San Cristoforo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della squadra volanti e della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato una serie di controlli mirati nel quartiere San Cristoforo. L’obiettivo era quello di reprimere i casi di spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno che aveva già portato allo smantellamento di alcune piazze di spaccio e al fermo di diversi pusher sorpresi a cedere dosi di droga ai clienti.

Il fiuto di Rex porta alla scoperta della droga

Durante le verifiche, il cane-poliziotto Rex si è rivelato fondamentale. Nei pressi di via De Lorenzo, Rex ha fiutato la presenza di sostanze stupefacenti e ha guidato il suo conduttore fino all’abitazione di un ragazzo di 14 anni. Una volta entrati nell’appartamento, Rex si è diretto senza esitazione nella cameretta del giovane, dove, all’interno della scatola di uno smartphone, sono stati trovati 13 involucri di hashish per un peso complessivo di 36 grammi.

Oltre alla sostanza stupefacente, i poliziotti hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione e numerose bustine utilizzate per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sequestrato, a conferma dell’attività di spaccio svolta dal giovane.

Il 14enne già noto per rapina

Il ragazzo, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti legati a rapina, ha ammesso le proprie responsabilità davanti agli agenti. È stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La Polizia ha sottolineato che, nonostante l’arresto, per il giovane vale la presunzione di innocenza fino a una eventuale condanna definitiva.

Dopo l’arresto, il 14enne è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza, dove resterà in attesa del giudizio di convalida, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale per i Minori. Tutta la droga sequestrata sarà ora sottoposta agli accertamenti di rito.

Il ruolo della Polizia di Stato nella lotta allo spaccio

L’operazione, che si inserisce in una più ampia strategia di contrasto al traffico di stupefacenti nella zona di San Cristoforo, testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel monitorare il territorio e nel prevenire fenomeni di spaccio che coinvolgono anche soggetti giovanissimi.

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