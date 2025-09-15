Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato in flagranza di reato un cittadino gambiano di 26 anni ad Avellino per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato nella serata del 13 settembre dopo un tentativo di fuga. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Squadra Volante della Questura, che hanno sequestrato 83 grammi di hashish e 180 euro in contanti. La misura precautelare è stata convalidata dal Tribunale, e il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale di Avellino – Bellizzi.

Operazione della Polizia: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, intensificati per prevenire e contrastare il traffico e la vendita di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Avellino hanno agito nella serata del 13 settembre, sorprendendo il giovane gambiano in possesso di una quantità significativa di hashish.

La dinamica dell’arresto: fuga e perquisizione

Secondo quanto ricostruito, il cittadino gambiano, già gravato da precedenti di polizia, è stato notato dagli agenti mentre si aggirava con fare sospetto lungo Corso Umberto I, nel centro di Avellino. Alla vista della pattuglia, il giovane ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato prontamente raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento a piedi. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire un marsupio contenente hashish, per un totale di 83 grammi, parte dei quali già suddivisi e confezionati in bustine sigillate, pronte per essere cedute a terzi.

Il sequestro della droga e del denaro

Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno trovato nel marsupio anche la somma di 180 euro in banconote di vario taglio. Sia la droga che il denaro sono stati sottoposti a sequestro, in quanto ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’intervento tempestivo della Polizia ha così impedito che la sostanza venisse immessa sul mercato locale, contribuendo a tutelare la sicurezza dei cittadini.

L’udienza di convalida e la custodia cautelare

All’esito dell’udienza svoltasi la mattina successiva presso il Tribunale di Avellino, il giudice ha convalidato la misura precautelare adottata nei confronti del giovane. L’arrestato è stato quindi associato alla Casa Circondariale di Avellino – Bellizzi, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi sviluppi processuali.

Il ruolo della Procura e la strategia di prevenzione

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e contrasto al traffico e al consumo di sostanze stupefacenti, coordinato dalla Procura della Repubblica di Avellino. Le attività delle forze dell’ordine sono state intensificate negli ultimi mesi, con l’obiettivo di arginare il fenomeno dello spaccio e garantire maggiore sicurezza nelle aree urbane più sensibili. Il sequestro di una quantità non trascurabile di hashish e l’arresto di un soggetto già noto per precedenti specifici rappresentano un risultato importante nell’ambito di questa strategia.

Il contesto: la lotta allo spaccio in città

Negli ultimi tempi, la città di Avellino è stata teatro di numerosi interventi delle forze dell’ordine finalizzati a contrastare il traffico di droga. Le operazioni di controllo del territorio, spesso condotte in collaborazione con la Polizia Locale e altre forze di polizia, hanno portato a diversi sequestri e arresti. L’episodio del 13 settembre si inserisce in questo contesto, confermando l’impegno delle istituzioni nella lotta al crimine e nella tutela della legalità.

Le reazioni delle istituzioni

Le autorità cittadine hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine e il ruolo fondamentale della magistratura nel garantire risposte tempestive ed efficaci ai fenomeni di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti. “La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta”, hanno dichiarato fonti della Questura, “e continueremo a lavorare con determinazione per contrastare ogni forma di illegalità“.

Il profilo dell’arrestato

Il giovane arrestato, di origine gambiana e residente da tempo in Italia, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. La sua presenza in Corso Umberto I, in orario serale, non è passata inosservata agli agenti impegnati nei controlli. La modalità di confezionamento della droga e la suddivisione in dosi pronte per la vendita hanno confermato i sospetti degli investigatori circa la sua attività di spaccio al dettaglio.

Le indagini e i possibili sviluppi

Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti dell’arrestato con altri soggetti attivi nel traffico di droga in città e per ricostruire la rete di distribuzione delle sostanze stupefacenti. Gli inquirenti non escludono che il giovane potesse agire per conto di un’organizzazione più ampia, dedita allo spaccio nei principali luoghi di aggregazione di Avellino. Ulteriori accertamenti sono in corso anche sulla provenienza della somma di 180 euro sequestrata, ritenuta frutto dell’attività illecita.

La risposta della comunità

L’arresto ha suscitato reazioni positive tra i residenti e i commercianti della zona di Corso Umberto I, da tempo preoccupati per la presenza di episodi di spaccio e degrado. Molti cittadini hanno espresso apprezzamento per la tempestività dell’intervento della Polizia e per la costante attenzione delle istituzioni alle problematiche del territorio. “Sentirsi sicuri nelle proprie strade è fondamentale”, ha commentato un commerciante della zona, “e sapere che le forze dell’ordine sono presenti e vigili ci rassicura”.

Prevenzione e sensibilizzazione

Oltre alle attività di repressione, la Questura di Avellino ha avviato negli ultimi mesi una serie di iniziative di prevenzione e sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani, per contrastare il fenomeno del consumo di droghe e promuovere una cultura della legalità. Incontri nelle scuole, campagne informative e collaborazioni con associazioni del territorio rappresentano strumenti fondamentali per prevenire il coinvolgimento dei più giovani in attività illecite e per favorire una maggiore consapevolezza sui rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti.

Conclusioni

L’arresto del giovane gambiano per spaccio di hashish conferma l’efficacia delle strategie di controllo del territorio messe in atto dalla Polizia di Stato e il ruolo centrale della collaborazione tra forze dell’ordine e magistratura. L’episodio rappresenta un segnale importante per la comunità di Avellino, che continua a chiedere sicurezza e legalità nelle proprie strade. Le indagini proseguiranno per individuare eventuali complici e per rafforzare ulteriormente la lotta al traffico di droga sul territorio.

