Aveva trasformato un box condominiale in un deposito della droga e utilizzava due auto come “caveau” mobili per il trasporto. Il pusher, un trentasettenne romano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato ed è ora in carcere, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è iniziato da un via vai sospetto, intercettato dagli agenti del XIV Distretto Primavalle, di due auto di proprietà dell’uomo all’interno di un’area box sotterranea di un complesso residenziale di via Mattia Battistini, lontana dalla sua residenza. Dopo diverse ore di appostamento, gli investigatori, si sono avvicinati al box da cui si sprigionava l’odore acre tipico dell’hashish. I loro sospetti hanno trovato conferma: nel deposito sotterraneo, gli agenti hanno scoperto una vera centrale dello spaccio, rifornita di circa 19 kg di droga tra cocaina, hashish e marijuana. La perquisizione, proseguita all’interno della sua abitazione, ha restituito circa 42mila euro.