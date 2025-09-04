Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione ai fini di spaccio a Taranto. Un pregiudicato di 45 anni è stato fermato nei cortili di via Crispi dopo essere stato sorpreso con 10 dosi di cocaina pronte per la vendita. L’intervento è stato condotto dai Falchi della Squadra Mobile, che hanno agito dopo aver osservato movimenti sospetti nella zona, già nota per precedenti operazioni antidroga.

Operazione dei Falchi: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata dopo che gli agenti della Squadra Mobile, in particolare la sezione Falchi, hanno notato nei giorni scorsi un insolito via vai di giovani nei cortili di via Crispi, a Taranto. L’area era già stata teatro di diverse attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, e i poliziotti hanno deciso di intensificare i controlli.

Monitoraggio e sospetti: il via vai nei cortili

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti hanno condotto una sorveglianza discreta, osservando un continuo andirivieni di giovani, molti dei quali già noti come tossicodipendenti. Questi ultimi si recavano ripetutamente presso un appartamento situato in una delle palazzine del comprensorio di via Crispi, residenza di un pregiudicato tarantino di 45 anni, già conosciuto per precedenti legati allo spaccio.

L’irruzione e il sequestro della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il blitz è scattato quando il sospettato, convinto di ricevere un cliente, ha aperto la porta di casa. I Falchi hanno fatto irruzione nell’appartamento, sorprendendo l’uomo e trovando sul tavolo della cucina una busta contenente 10 dosi di cocaina già confezionate, oltre al materiale necessario per il confezionamento e 125 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.

Identificati due acquirenti durante l’operazione

Durante l’operazione, i poliziotti hanno identificato due giovani che, ignari della presenza delle forze dell’ordine, erano arrivati nell’appartamento per acquistare la loro dose quotidiana di cocaina. I due sono stati identificati e segnalati alle autorità competenti.

Le conseguenze e la trasmissione degli atti

Al termine dell’operazione, gli agenti hanno trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria competente. Il pregiudicato tarantino di 45 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si ricorda che, come previsto dalla legge, per l’indagato vale il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il contesto: i cortili di via Crispi e la lotta allo spaccio

La zona dei cosiddetti “cortili” di via Crispi a Taranto è da tempo sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine, in quanto già in passato è stata teatro di numerose operazioni antidroga. L’ultimo intervento conferma l’attenzione costante della Polizia di Stato nel contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto in aree considerate sensibili per la presenza di soggetti dediti a tali attività illecite.

IPA