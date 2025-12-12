Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio a Catarratti in provincia di Messina. Un giovane pregiudicato di ventitré anni è stato sorpreso in flagranza mentre cercava di disfarsi della droga, probabilmente destinata allo spaccio, lanciandola dal terrazzo della propria abitazione.

Operazione della Polizia di Stato a Catarratti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto presso l’abitazione del ventitreenne, situata nella località di Catarratti. Gli agenti delle Volanti hanno fatto irruzione dopo aver circondato l’immobile, cogliendo il giovane in flagranza di reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il tentativo di disfarsi della droga

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane, accortosi dell’arrivo della Polizia grazie a un sistema di videosorveglianza installato presso la propria abitazione, ha tentato di disfarsi di un barattolo contenente circa 150 grammi tra marijuana e hashish. Il barattolo è stato lanciato dal terrazzo in una casa disabitata adiacente, nel tentativo di sottrarlo al controllo degli agenti.

L’azione coordinata degli agenti

La manovra del ventitreenne, tuttavia, non è sfuggita agli agenti delle Volanti, che avevano già predisposto un cordone attorno all’edificio. Mentre alcuni operatori bussavano con insistenza al portone principale, altri si erano posizionati sul retro dell’immobile. Proprio questi ultimi hanno assistito al momento in cui il giovane è uscito sulla veranda del piano superiore e ha lanciato il barattolo bianco contenente le sostanze stupefacenti sul retro dell’edificio.

Sequestro della droga e arresto

Il barattolo, recuperato dagli agenti, è stato sottoposto a sequestro. All’interno sono stati rinvenuti i due diversi tipi di sostanza stupefacente, per un totale di circa 150 grammi. Il giovane è stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato e condotto in Questura per le formalità di rito. All’esito del rito direttissimo, il ventitreenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. La misura cautelare è stata disposta in attesa degli ulteriori sviluppi delle indagini.

IPA