Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sette arresti in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti tra città e cintura torinese. I Carabinieri hanno fermato i presunti pusher durante controlli disposti dal Comando provinciale, in alcuni casi dopo averli visti ingerire la droga per nasconderla.

Torino, tre arresti dopo l’ingestione della droga

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i servizi di contrasto allo spaccio hanno interessato il centro, la periferia e l’hinterland. In tre dei sette casi gli arrestati hanno tentato di occultare le sostanze con il cosiddetto “body stuffing”, ingerendo gli involucri.

La scorsa notte, nel quartiere Barriera Milano, i militari della Stazione Falchera, impegnati nel servizio “Strade Sicure” con aliquote dell’Esercito, hanno sorpreso un 21enne mentre metteva in bocca quelle che sembravano dosi termosaldate. Alla vista delle pattuglie il giovane le ha masticate e ingoiate, accusando una reazione avversa. È stato portato all’ospedale San Giovanni Bosco, non in pericolo di vita, e arrestato in flagranza.

Poche ore prima, in via Onorato Vigliani, una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha notato un 31enne cedere tre dosi di crack a un assuntore. Fermato, ha ingerito altre dosi che teneva in bocca. L’esame radiografico effettuato alle Molinette ha confermato la presenza della sostanza; l’uomo è stato trattenuto nel reparto detenuti dell’ospedale.

Un episodio analogo è avvenuto lungo via Sacra di San Michele, dove i Carabinieri della Stazione di Collegno hanno arrestato un 19enne, anche lui centrafricano. Il giovane ha ingoiato alcuni involucri alla vista dei militari. Le radiografie alle Molinette hanno rilevato 3 ovuli nell’apparato gastrico. Su disposizione della Procura di Torino, è stato trasferito nel reparto detenuti in isolamento sanitario.

Gli altri interventi tra città e cintura

Nei giorni scorsi, alle 10 del mattino, il Nucleo Operativo Oltre Dora ha arrestato un 37enne in via Sandigliano, all’angolo con corso Giulio Cesare: i militari lo hanno visto vendere una dose di crack a 5 euro.

In piazza Bengasi, la sera precedente, un 18enne centrafricano irregolare sul territorio è stato fermato dai Carabinieri della Stazione Borgata Lingotto dopo aver ceduto una dose di cocaina a un trentenne per 30 euro. Addosso aveva altri 7,5 grammi di cocaina. Oltre all’arresto per spaccio, è stato denunciato per falsa attestazione sull’identità a pubblico ufficiale e ingresso clandestino sul territorio nazionale.

In piazza Santa Giulia, i militari della Stazione Po Vanchiglia hanno arrestato nei giorni scorsi un altro 18enne, sorpreso a cedere hashish a un giovane. La perquisizione ha portato al ritrovamento di circa 8 grammi di hashish già suddivisi in dosi, un coltello di 15 cm e denaro ritenuto possibile provento dell’attività illecita.

Un arresto per detenzione ai fini di spaccio è stato eseguito anche a Moncalieri. Un uomo nordafricano, nato nel 1997 e senza fissa dimora, è stato fermato mentre camminava in corso Fratelli Rosselli. Aveva alcuni grammi di hashish e 700 euro in contanti. Il denaro sequestrato nei diversi interventi ammonta complessivamente a circa 1.100 euro; gli investigatori lo ritengono riconducibile allo spaccio.

IPA