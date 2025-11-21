Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e violenza a pubblico ufficiale nella notte tra mercoledì e giovedì a Bolzano. Un giovane cittadino tunisino, già noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti, è stato fermato dopo un inseguimento e successivamente espulso dal territorio nazionale.

Il controllo di routine e l’inizio dell’inseguimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 22.00 in via Wolkenstein, zona già oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine a causa delle numerose segnalazioni dei residenti. Durante un pattugliamento, una Volante ha notato un individuo con atteggiamento sospetto. Gli agenti hanno quindi deciso di fermarsi per identificarlo.

Il tentativo di fuga e la resistenza agli agenti

Alla vista della Polizia, il giovane ha gettato a terra un involucro di cellophane e si è dato alla fuga. Gli operatori hanno immediatamente recuperato l’oggetto abbandonato e si sono lanciati all’inseguimento, riuscendo a bloccarlo dopo una lunga corsa in via Cappuccini. Tuttavia, il cittadino tunisino ha opposto una strenua resistenza, cercando di divincolarsi e colpendo i poliziotti con calci e pugni. Solo con molta fatica gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo sulla Volante.

La perquisizione e il rinvenimento della droga

Una volta accompagnato in Questura, il giovane è stato sottoposto agli accertamenti di rito e a una perquisizione personale. Anche in questa fase ha mantenuto un comportamento violento, proferendo insulti e minacce e tentando nuovamente la fuga, colpendo uno degli agenti. Nonostante le difficoltà, la perquisizione ha permesso di trovare in suo possesso varie confezioni di hashish, pasticche di medicinali, un involucro contenente cocaina e oltre duecento euro in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato.

L’arresto e le accuse

Al termine delle formalità, il giovane tunisino è stato dichiarato in stato di arresto con le accuse di spaccio di sostanze stupefacenti e violenza a pubblico ufficiale. È stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio con rito direttissimo, avvenuto la mattina seguente.

