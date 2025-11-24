Pusher tenta la fuga in pieno centro a Teramo, scatta l'inseguimento: preso con la cocaina
A Teramo un cittadino albanese è stato denunciato per spaccio e resistenza dopo un inseguimento. Sequestrati 15 grammi di cocaina.
Un cittadino albanese denunciato dalla Polizia a Teramo. L’uomo è stato intercettato e fermato dopo un inseguimento, scattato quando non si è fermato all’alt degli agenti impegnati in servizi di prevenzione dei furti in abitazione.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri a Teramo, quando una pattuglia impegnata in controlli mirati ha ricevuto la segnalazione di un’autovettura sospetta in via Po.
L’inseguimento in città
Gli agenti, impegnati in servizi specifici per prevenire furti in abitazione, hanno individuato il veicolo segnalato e hanno intimato l’alt all’altezza di Piazza Garibaldi, attivando sirena e lampeggianti. Il conducente, però, invece di fermarsi, ha tentato la fuga sfruttando il traffico serale del centro cittadino, dando così il via a un inseguimento per le vie di Teramo.
La manovra di blocco e la perquisizione
L’inseguimento si è concluso in Viale Crispi, dove i poliziotti sono riusciti a fermare il mezzo in sicurezza grazie a una manovra specifica. L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura per l’identificazione e sottoposto a perquisizione personale e veicolare.
Il sequestro della cocaina
Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto 15 grammi di cocaina già suddivisa in dosi pronte per essere vendute. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata.
Le accuse e la denuncia
Il cittadino albanese è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Teramo, Pasquale Sorgonà, per contrastare i reati predatori e il traffico di droga.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.