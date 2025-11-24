Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino albanese denunciato dalla Polizia a Teramo. L’uomo è stato intercettato e fermato dopo un inseguimento, scattato quando non si è fermato all’alt degli agenti impegnati in servizi di prevenzione dei furti in abitazione.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri a Teramo, quando una pattuglia impegnata in controlli mirati ha ricevuto la segnalazione di un’autovettura sospetta in via Po.

L’inseguimento in città

Gli agenti, impegnati in servizi specifici per prevenire furti in abitazione, hanno individuato il veicolo segnalato e hanno intimato l’alt all’altezza di Piazza Garibaldi, attivando sirena e lampeggianti. Il conducente, però, invece di fermarsi, ha tentato la fuga sfruttando il traffico serale del centro cittadino, dando così il via a un inseguimento per le vie di Teramo.

La manovra di blocco e la perquisizione

L’inseguimento si è concluso in Viale Crispi, dove i poliziotti sono riusciti a fermare il mezzo in sicurezza grazie a una manovra specifica. L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura per l’identificazione e sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

Il sequestro della cocaina

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto 15 grammi di cocaina già suddivisa in dosi pronte per essere vendute. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata.

Le accuse e la denuncia

Il cittadino albanese è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Teramo, Pasquale Sorgonà, per contrastare i reati predatori e il traffico di droga.

