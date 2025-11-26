Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane catanese denunciato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale il bilancio di un inseguimento avvenuto nel centro storico di Catania. Il ragazzo, 22 anni, è stato fermato dalla Polizia dopo una rocambolesca fuga in scooter, durante la quale ha messo a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni. Nel corso del controllo sono stati sequestrati droga, denaro contante e un telefono cellulare.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi nel cuore di Catania, durante un’attività di controllo del territorio da parte della squadra volanti della Questura.

L’inseguimento nel centro storico

Il protagonista della vicenda è un giovane di 22 anni, originario di Catania. Gli agenti lo hanno notato nei pressi di via Oberdan mentre pattugliavano la zona. Alla vista della Polizia, il ragazzo ha improvvisamente accelerato, tentando di sottrarsi al controllo. In sella al suo scooter, ha effettuato manovre pericolose e azzardate, ignorando la presenza di altri veicoli e dei numerosi pedoni che affollavano via Firenze e Largo Rosolino Pilo.

La fuga è proseguita per alcune strade del centro, fino a quando il giovane ha imboccato contromano via Renato Imbriani. Gli agenti, senza mai perderlo di vista, sono riusciti a bloccarlo, evitando così che la situazione degenerasse e che qualcuno potesse rimanere ferito a causa della sua condotta spericolata.

Il controllo e il rinvenimento della droga

Una volta fermato, il 22enne è stato sottoposto a perquisizione. Gli agenti hanno trovato addosso al giovane 2 grammi di marijuana e 1,59 grammi di hashish, che aveva cercato di nascondere negli slip. Inoltre, è stato rinvenuto in suo possesso 350 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori probabile provento dell’attività di spaccio.

Il sequestro del cellulare

Durante le operazioni di controllo, i poliziotti hanno notato che il cellulare del giovane squillava insistentemente, ricevendo numerose chiamate e messaggi da numeri sconosciuti. Il ragazzo ha tentato più volte di bloccare le chiamate, insospettendo ulteriormente gli agenti. Per questo motivo, oltre alla droga e al denaro, è stato sequestrato anche il telefono, al fine di effettuare gli accertamenti tecnici necessari. Gli investigatori ritengono che le chiamate potessero essere riconducibili a potenziali acquirenti di droga.

Le contestazioni e la denuncia

Al termine delle verifiche, il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti sono state inoltre contestate tutte le infrazioni al Codice della strada commesse durante la fuga: mancato utilizzo del casco protettivo, guida contromano, assenza della carta di circolazione e mancanza di assicurazione. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

IPA