Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Una valigetta nera, un ufficiale della Marina russa e una domanda davanti alle telecamere. Vladimir Putin ha portato anche a Shenzhen la Čeget (Чегет, in italiano si legge “ceghet”), il dispositivo portatile che consente al Cremlino di autorizzare un attacco nucleare. Le immagini, diffuse dalla televisione di Stato russa già alla vigilia del trilaterale con Donald Trump e Xi Jinping, mostrano uno degli oggetti più riservati dell’apparato militare di Mosca. Il suo nome deriva da una montagna del Caucaso. Ma come funziona davvero?

In un video Putin con la valigetta nucleare in Cina

Iniziamo col dire che quando una cancelleria porta simili dispositivi, è sempre per farsi immortalare in diretta planetaria. La scena è stata pertanto ripresa a margine del vertice Apec, che riunisce a Shenzhen i leader delle principali economie dell’Asia-Pacifico. A pochi passi dalla delegazione presidenziale russa compare un militare in uniforme della Marina, con una valigetta nera stretta in mano.

Il giornalista russo Yevgeny Popov (deputato, tra l’altro, e sanzionato dall’Occidente) si avvicina all’ufficiale e gli domanda se stia effettivamente trasportando la valigetta nucleare. Come da copione concordato, il militare sorride e risponde affermativamente. Il filmato è stato poi diffuso alla vigilia del trilaterale tra i tre capi di Stato, che hanno inserito nell’agenda diplomatica anche il controllo degli armamenti nucleari.

ANSA

Come accennato, la presenza della valigetta non rappresenta di per sé una novità. Il dispositivo accompagna abitualmente il presidente russo nei suoi spostamenti, garantendogli idealmente la possibilità di comunicare con la catena di comando strategica anche quando si trova all’estero. È invece meno comune che venga mostrato apertamente dalle telecamere e che un ufficiale ne confermi la funzione.

La Čeget era già comparsa durante una precedente visita di Putin in Cina, nell’ottobre 2023. Anche allora il presidente russo era stato ripreso a Pechino, dopo un incontro con Xi Jinping, mentre veniva seguito da due ufficiali della Marina con altrettante valigette.

Cos’è la Čeget e perché prende il nome da una montagna

Il nome originale latinizzato è Čegét, traslitterato dal russo Чегет e comunemente scritto “Cheget” nelle fonti internazionali. In italiano viene anche reso come Čeget. Il riferimento geografico è per l’appunto al monte Cheget, nella Repubblica russa di Cabardino-Balcaria, nel Caucaso settentrionale, non lontano dall’Elbrus, la montagna più alta della Russia e dell’intera catena caucasica.

Quella delle montagne sembra una vera ossessione per gli strateghi russi. Specie per il Caucaso, cerniera strategica fondamentale per difendersi da sud. Quello del Cheget non rappresenta infatti il solo riferimento montuoso nella nomenclatura del sistema nucleare dell’Orso. La rete di comando alla quale la valigetta è collegata si chiama ad esempio Kazbek, dal nome di un’altra montagna del Caucaso, situata lungo il confine tra Russia e Georgia.

La Čeget venne sviluppata nei primi anni Ottanta, durante l’ultima fase della Guerra Fredda, quando i vertici sovietici cercavano di ridurre i tempi necessari per reagire a un eventuale attacco nucleare americano. Il sistema entrò in servizio nel 1985, all’epoca dell’ascesa di Mikhail Gorbaciov alla guida dell’Unione Sovietica, e fu successivamente ereditato dalla Federazione Russa.

L’obiettivo manifesto era consentire alla massima autorità politica di mantenere il controllo sulle forze strategiche anche lontano dal Cremlino, senza dipendere dalla presenza fisica in un centro di comando. Nel 2019 l’emittente militare russa Zvezda mostrò l’interno di un vecchio modello della valigetta. Un esemplare appartenuto all’ex presidente Boris Eltsin è invece conservato nel museo presidenziale di Ekaterinburg.

Come funziona la valigetta nucleare di Putin

Contrariamente all’immagine cinematografica del pulsante rosso capace di scatenare istantaneamente una guerra atomica, la Čeget non è un telecomando che lancia direttamente i missili nucleari. È un terminale portatile di comunicazione protetta, inserito nel sistema di comando e controllo delle forze nucleari strategiche russe.

La valigetta permette al presidente di ricevere informazioni sulla situazione militare, comunicare con i vertici delle Forze armate e trasmettere le autorizzazioni necessarie per un eventuale impiego dell’arsenale. Il collegamento avviene attraverso il sistema di comunicazioni denominato Kavkaz, integrato nella più ampia rete Kazbek che abbiamo già nominato, la quale coinvolge le strutture politiche e militari responsabili della deterrenza nucleare. Esistono (almeno) tre terminali destinati alle principali autorità russe:

il presidente della Federazione, comandante supremo delle Forze armate;

il ministro della Difesa;

il capo di Stato maggiore generale.

Le procedure esatte con cui viene autorizzato un attacco non sono ovviamente pubbliche. Alcune ricostruzioni indicano la necessità di conferme provenienti da più terminali, ma non è possibile stabilire con certezza quali siano tutti i passaggi previsti dagli attuali protocolli. La catena di comando coinvolge lo Stato maggiore, incaricato di trasmettere gli ordini alle unità responsabili dell’impiego delle armi strategiche.

La Russia dispone di una triade nucleare, articolata su tre componenti: missili balistici intercontinentali terrestri, missili lanciati dai sottomarini e bombardieri strategici. La Čeget consente dunque al presidente di esercitare la propria autorità su questo apparato, ma non sostituisce le procedure operative necessarie all’esecuzione di un ordine.

Quando la valigetta nucleare fu attivata per errore

La storia della Čeget comprende anche un episodio che dimostra quanto possa essere pericoloso un errore nei sistemi di allerta. Il 25 gennaio 1995, i radar russi individuarono un razzo lanciato dalla Norvegia e inizialmente non riuscirono a escludere che si trattasse di un attacco missilistico. Il vettore era in realtà un Black Brant XII, utilizzato da ricercatori norvegesi e americani per studiare l’aurora boreale.

Le autorità norvegesi avevano comunicato in anticipo il lancio, ma l’informazione non era arrivata correttamente agli operatori russi incaricati della sorveglianza. L’allarme raggiunse l’allora presidente Eltsin, al quale venne consegnata la valigetta nucleare. Il capo dello Stato si mise in contatto con i vertici militari mentre gli apparati di difesa verificavano la traiettoria del razzo.

Nel giro di alcuni minuti fu accertato che non si trattava di un attacco contro la Russia e non venne ordinato alcun lancio nucleare di risposta. L’incidente rimane ancora oggi il più noto caso documentato di attivazione della Čeget durante un’emergenza reale. Dimostrò che il rischio di un’escalation atomica non dipende soltanto dalla volontà politica di iniziare una guerra, ma anche dalla possibilità di errori di valutazione, malfunzionamenti e comunicazioni incomplete.

Anche Trump ha la sua valigetta, il Nuclear Football

Va senza dire, la Russia non è l’unica potenza ad aver sviluppato un sistema portatile per garantire al proprio presidente il controllo delle forze nucleari. Nelle sue sortite all’estero, anche Donald Trump viene abitualmente accompagnato dalla Nuclear Football, ufficialmente denominata Presidential Emergency Satchel.

Si tratta di una valigetta trasportata da un assistente militare, contenente gli strumenti e le informazioni necessari per consentire al presidente americano di impartire ordini nucleari anche quando si trova lontano dalla Casa Bianca. Come nel caso russo, la valigetta non costituisce un dispositivo autonomo per il lancio dei missili, ma permette di attivare le procedure previste dalla catena di comando.

Il confronto tra i due sistemi assume particolare significato nel momento in cui Washington e Mosca discutono nuovamente del controllo degli arsenali atomici. Dopo la scadenza del trattato New Start nel febbraio 2026, Stati Uniti e Russia non dispongono più di quel quadro bilaterale di limitazione e verifica delle armi nucleari strategiche. Il tycoon ha proposto di coinvolgere anche la Cina in un nuovo accordo, ma Pechino possiede un arsenale numericamente molto inferiore a quelli russo e americano e non intende accettare automaticamente gli stessi vincoli.

Cosa prevede la dottrina nucleare russa

La presenza della Čeget a Shenzhen riporta l’attenzione sulla dottrina nucleare dell’Orso russo, modificata da Vladimir Putin il 19 novembre 2024, esattamente due anni prima del vertice in Cina. Il documento intitolato “Principi fondamentali della politica statale della Federazione Russa in materia di deterrenza nucleare” definisce le circostanze nelle quali Mosca si riserva la possibilità di impiegare le proprie armi atomiche.

La revisione del 2024 ha ampliato le condizioni rispetto alla precedente versione del 2020, abbassando la soglia dichiarata per un eventuale ricorso al nucleare. La dottrina contempla cinque principali scenari:

attacco con missili balistici : ricezione di informazioni attendibili sul lancio di missili diretti contro la Russia o i suoi alleati;

: ricezione di informazioni attendibili sul lancio di missili diretti contro la Russia o i suoi alleati; impiego di armi di distruzione di massa : utilizzo di armi nucleari o di altro tipo contro il territorio russo, i suoi alleati oppure installazioni e formazioni militari russe all’estero;

: utilizzo di armi nucleari o di altro tipo contro il territorio russo, i suoi alleati oppure installazioni e formazioni militari russe all’estero; attacco alle infrastrutture strategiche : azioni contro strutture statali o militari la cui neutralizzazione comprometterebbe la capacità delle forze nucleari russe di rispondere;

: azioni contro strutture statali o militari la cui neutralizzazione comprometterebbe la capacità delle forze nucleari russe di rispondere; aggressione convenzionale contro Russia o Bielorussia : attacco che rappresenti una minaccia critica per la sovranità o l’integrità territoriale dei due Paesi;

: attacco che rappresenti una minaccia critica per la sovranità o l’integrità territoriale dei due Paesi; attacco aerospaziale massiccio: informazioni attendibili su un lancio su vasta scala di aerei, missili da crociera, droni, armi ipersoniche o altri mezzi d’attacco che attraversino il confine russo.

Un’altra modifica riguarda il ruolo degli Stati dotati di armi nucleari che sostengono militarmente Paesi non nucleari. Secondo la nuova formulazione, un’aggressione contro la Russia da parte di uno Stato non nucleare, condotta con la partecipazione o il sostegno di una potenza nucleare, può essere considerata un attacco congiunto.

Si tratta di una disposizione introdotta nel contesto della guerra in Ucraina e del sostegno militare occidentale a Kiev, soprattutto dopo le decisioni americane sull’impiego di missili a lungo raggio contro obiettivi in territorio russo. Parlare di dottrina non significa che Mosca sia automaticamente obbligata a utilizzare armi atomiche ogni volta che si verifica una delle condizioni elencate.

La Russia, inoltre, non aderisce al principio del “no first use”, cioè all’impegno a non impiegare per prima armi nucleari. La Cina dichiara invece di rispettarlo. Per il Cremlino, l’arsenale atomico rappresenta anzitutto uno strumento di deterrenza: serve a dissuadere gli avversari da attacchi considerati inaccettabili e a condizionare le loro decisioni strategiche. La possibilità di un primo impiego nucleare costituisce però anche uno strumento di pressione durante i conflitti convenzionali, perché obbliga gli avversari a considerare il rischio di un’escalation.