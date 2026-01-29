Putin accetta di non attaccare l'Ucraina dopo la chiamata con Trump, "tregua di una settimana per il freddo"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver telefonato al leader della Russia Vladimir Putin e di averlo convinto a “fermare gli attacchi” in Ucraina per una settimana per via del grande freddo che sta colpendo il Paese. Da mesi l’esercito russo sta bombardando le infrastrutture energetiche ucraine per lasciare al freddo la popolazione civile.

Cosa ha detto Trump su Putin e sulla tregua in Ucraina

Trump ha rilasciato una lunga dichiarazione in cui ha parlato dell’ondata di freddo che sta colpendo l’Ucraina, paragonandola al vortice artico che si è abbattuto sugli Stati Uniti negli ultimi giorni.

Nel mezzo della dichiarazione ha affermato di aver “chiesto personalmente” al presidente russo Vladimir Putin di interrompere gli attacchi “su Kyiv e sulle altre città” e che lui avrebbe accettato.

ANSA

Al momento non ci sono conferme istituzionali di quella che sarebbe una tregua parziale mediata dagli Usa. La durata della tregua dovrebbe essere di una settimana. Il presidente ucraino Zelensky ha risposto a Trump dicendo:

Una dichiarazione importante del Presidente degli Stati Uniti sulla possibilità di fornire sicurezza a Kyiv e ad altre città ucraine durante questo periodo invernale estremo.

I dubbi sulle dichiarazioni di Trump

Le dichiarazioni di Trump sono arrivate pochi minuti dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva comunicato che, secondo l’intelligence di Kyiv, la Russia si stava preparando a un nuovo bombardamento massiccio.

Per il momento i dettagli della tregua rimangono vaghi, visto che non c’è stata ancora nessuna comunicazione ufficiale. Stando alle parole di Trump, dovrebbe essere solo parziale, limitata agli attacchi aerei sulle città ucraine.

Negli ultimi giorni, proprio mentre si teneva il trilaterale tra diplomatici russi, statunitensi e ucraini, Mosca aveva intensificato i bombardamenti, come spesso ha fatto in occasione dei colloqui di pace.

La situazione in Ucraina

In Ucraina sta effettivamente per arrivare un’ondata di gelo molto intensa. Le temperature potrebbero raggiungere fino a -30 gradi.

Gli attacchi della Russia sulla rete elettrica hanno lasciato senza riscaldamento migliaia di abitazioni civili. Si tratta di una tattica portata avanti da anni e che punta proprio a lasciare gli ucraini al freddo d’inverno, per indebolire il consenso interno delle istituzioni che si oppongono all’invasione.

Il governo e le istituzioni locali hanno messo a disposizione in tutto il Paese tende riscaldate chiamate “Punti di invincibilità”, per permettere agli abitanti di scaldarsi.