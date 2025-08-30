Putin in Cina da Xi Jinping per il vertice dello Sco: perché il vertice è importante per la guerra in Ucraina

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Cina per partecipare al vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco), ospitato a Tianjin dal 31 agosto al 3 settembre e presieduto dal leader cinese Xi Jinping. L’appuntamento, che riunisce oltre 20 capi di Stato e 10 organizzazioni internazionali, rappresenta uno dei momenti più significativi della diplomazia asiatica e mondiale del 2025.

Il vertice senza leader occidentali

Come riporta ANSA, accanto a Putin ci saranno leader di Paesi centrali nello scacchiere globale, come il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente iraniano Massoud Pezeshkian.

L’assenza dei leader occidentali rende il vertice un’occasione per Pechino e Mosca di rafforzare la narrativa di un ordine internazionale alternativo a quello guidato dagli Usa e dalla Nato.

Lo Sco e il ruolo della Cina

Fondata nel 2001 da Cina, Russia e quattro repubbliche centroasiatiche (Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan), la Sco è oggi una piattaforma di cooperazione che si estende dalla sicurezza alla politica energetica e commerciale.

Xi Jinping punta a rilanciare il cosiddetto “spirito di Shanghai”, presentando la Cina come custode di un nuovo multilateralismo che guarda soprattutto al Sud globale.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato che “il Grande Sud non è più la maggioranza silenziosa”, segnale della volontà di Pechino di posizionarsi come voce guida per i Paesi emergenti.

Putin da Xi Jinping per parlare della guerra in Ucraina

Per Putin, il vertice arriva in un momento cruciale.

La Russia è impegnata a consolidare il sostegno diplomatico di partner come Cina, India e Turchia, proprio mentre crescono le pressioni occidentali per fermare la guerra in Ucraina.

Il Cremlino ha già fatto sapere che Putin aggiornerà Xi Jinping sugli esiti del recente vertice con Donald Trump in Alaska e sui contatti con Washington. Al centro dei colloqui con Erdogan ci sarà anche il ruolo di mediazione della Turchia in una possibile tregua.

Dal canto suo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto a Modi di sostenere esplicitamente un cessate il fuoco.

Kiev spera che la presenza indiana al summit possa dare un segnale a Mosca, frenando le operazioni militari.