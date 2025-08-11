Putin incontra Trump in Alaska per la pace e attacca Meloni e Ue per la richiesta sull'Ucraina: "Imbecilli"
Il Cremlino si scaglia contro la dichiarazione per una "pace giusta" in ucraina a firma di Meloni e Ue, in vista del vertice tra Putin e Trump
Vladimir Putin sgombera il campo dalle speranze di una “pace giusta”, rigettando con sdegno l’appello dei leader europei in vista del vertice in Alaska con Donald Trump. Il Cremlino ha affidato all’ex presidente Dmitry Medvedev il compito di insultare il gruppo di Paesi che ha chiesto il rispetto dell’integrità territoriale dell’Ucraina, attraverso una dichiarazione congiunta bollata dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, come un “volantino nazista”.
L’attacco di Putin
L’ex presidente della Federazione russa (oggi vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo) ha fatto anche in questo caso da megafono per gli attacchi più duri di Mosca.
“Gli euroimbecilli cercano di ostacolare i tentativi americani di aiutare a risolvere il conflitto ucraino”, ha dichiarato Dmitry Medvedev, commentando l’appello dei principali leader europei sulla pace in Ucraina, sul tavolo del vertice in Alaska tra Putin e Trump.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, assente nel vertice sull’Ucraina in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin
L’appello di Meloni e dei Paesi Ue
Nella dichiarazione congiunta, a firma del presidente francese Macron, della presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, del cancelliere tedesco Merz, del primo ministro polacco Tusk, del premier britannico Starmer, della presidente della commissione europea von der Leyen e del presidente Stubb, l’Europa ha chiesto a Trump di fare pressioni su Mosca affinché “ponga fine alla sua guerra illegale”.
I leader europei hanno affermato di accogliere con favore l’impegno del presidente Usa, sottolineando l’importanza di una soluzione diplomatica a tutela degli interessi vitali di sicurezza di Kiev e dell’Europa, ma che un “percorso verso la pace in Ucraina non può essere deciso senza l’Ucraina“.
L’assenza di Zelensky al vertice tra Putin e Trump
Tramite le parole di Medvedev e Zakharova, il Cremlino sembra aver messo subito in chiaro il punto di partenza nei negoziati, preparando il terreno per vertice in Alaska già in salita.
Trump cercherà di condurre Putin a una soluzione del conflitto nell’incontro in programma a Ferragosto, in cui però il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è stato invitato.
Proprio l’assenza di Kiev dal tavolo dei negoziati è al centro delle critiche dei Paesi europei sulla credibilità delle decisioni che saranno prese nel summit.
Le cancellerie europee contestano che, senza entrambe le controparti, le trattative in Alaska rischino di seguire il “senso unico” di Mosca, attraverso lo “scambio di territori” anticipato dallo stesso Trump.
Nonostante l’ambasciatore americano alla Nato, Matthew Whitaker, abbia dato speranze sulla possibilità di un vertice trilaterale, in un’intervista a Fox News il vicepresidente Usa JD Vance ha dichiarato di non credere “che un incontro tra Putin e Zelensky sarebbe produttivo prima dell’incontro con Trump”.