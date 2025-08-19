Putin incontrerà Zelensky entro fine agosto, poi un trilaterale con Trump: i prossimi passi verso la pace

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il leader russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si incontreranno in un vertice bilaterale per discutere la possibile fine della guerra tra Russia e Ucraina. Lo storico incontro si dovrebbe tenere entro la fine di agosto in una località ancora da definire e sarà poi seguito da un trilaterale con il presidente americano Donald Trump. È quanto emerso dall’incontro alla Casa Bianca con il presidente ucraino e i leader europei.

Guerra Russia-Ucraina, verso bilaterale tra Putin e Zelensky

Vladimir Putin ha detto sì a un incontro bilaterale con Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato il presidente Usa Donald Trump in un post su Truth, dicendo di aver avviato “i preparativi per un incontro, in una località da determinare”.

Il presidente ucraino ha confermato l’incontro con il leader russo dopo l’annuncio di Trump sull’avvio dei preparativi dell’atteso faccia a faccia.

ANSA L’incontro alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky

Spiegando che nel vertice si affronterà il tema dei territori, una questione che non è stata affrontata nel vertice alla Casa Bianca con i leader europei.

L’incontro tra Putin e Zelensky potrebbe avvenire “entro due settimane”, ha riferito il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

A seguire ci sarà poi un vertice trilaterale con Russia, Ucraina e Stati Uniti.

La telefonata Trump-Putin

A questi risultati, una prima road map verso la possibile fine della guerra tra Russia e Ucraina, si è arrivati dopo la lunga giornata di incontri al vertice multilaterale a Washington con Trump, Zelensky e i leader europei. A cui è seguita una telefonata tra Trump e Putin.

Anche il Cremlino ha confermato che nel colloquio telefonico i due leader hanno espresso il loro sostegno alla prosecuzione dei negoziati diretti tra le delegazioni di Russia e Ucraina.

Le garanzie di sicurezza per l’Ucraina

All’incontro alla Casa Bianca si è parlato soprattutto delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, definite da Zelensky una “questione fondamentale, come punto di partenza per porre fine alla guerra”.

Le garanzie di sicurezza “verrebbero fornite dai vari Paesi europei, in coordinamento con gli Stati Uniti”, ha detto Trump.

“Stiamo valutando garanzie stile-articolo 5 della Nato”, ha aggiunto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in un’intervista a Fox News, spiegando che le trattative tra Usa e paesi europei andranno avanti serrate nei prossimi giorni.

“Gli occidentali formalizzeranno le garanzie di sicurezza per l’Ucraina entro 10 giorni”, ha annunciato Zelensky.

Secondo il Financial Times l’Ucraina acquisterà dagli Stati Uniti armi per 100 miliardi di dollari nell’ambito dell’accordo per ottenere le garanzie di sicurezza.