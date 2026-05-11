Putin mette al bando gli orologi per il suo staff durante le riunioni per paura di essere ucciso, il motivo

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Vladimir Putin ha vietato di indossare orologi da polso in sua presenza a membri dello staff, guardie del corpo e funzionari. Lo ha annunciato un anale di informazione sulla piattaforma Telegram. Il divieto è entrato in vigore a metà aprile, dopo quello che impone di non portare con sè il cellulare. Il presidente della Russia teme che qualcuno possa ucciderlo.

Il divieto di Putin sugli orologi

Alla base del divieto di indossare orologi da polso c’è il timore di Vladimir Putin di essere assassinato. Ex agente del Kgb, lo zar sa che molte tecnologie possono essere trasformate in strumenti di morte e avrebbe ipotizzato che anche l’oggetto che scandisce il tempo possa diventare un’arma.

Qualche tempo fa, invece, il Capo del Cremlino ha bandito i cellulari a coloro che hanno contatti di persona con lui.

Secondo quanto spiegato dal canale Mozhem Obysnit, citato da La Repubblica, la proibizione di indossare orologi da polso “sia digitali che meccanici” in presenza di Putin sarebbe appunto una misura “a tutela della sicurezza del presidente”.

ANSA

La decisione sarebbe stata presa dall’Fso, il servizio federale di protezione delle massime cariche dello Stato.

Chi sono i destinatari del divieto

Il bando riguarda ministri, consiglieri, alti funzionari e dirigenti di imprese.

Le fotografie di recenti udienze concesse da Vladimir Putin a suoi collaboratori o esponenti del governo mostrerebbero che nessun interlocutore dello zar aveva l’orologio al polso, dettaglio insolito dal momento che normalmente lo indossano.

Sarebbero esentati dal divieto, almeno per ora, soltanto le persone più fidate come Sergej Chemezov, presidente del conglomerato Rostec, amico di Putin da quattro decenni.

Perché gli orologi potrebbero essere un’arma

Gli orologi potrebbero essere un’arma perché potrebbero mostrare a che ora si svolge un determinato incontro, rivelando agli avversari orari e abitudini del presidente russo.

Vladimir Putin avrebbe timore di un complotto per assassinarlo, nell’ambito di un golpe orchestrato in Russia o di un’operazione ucraina.

Lo spionaggio israeliano ha nascosto minuscole quantità di esplosivo nei cercapersone di capi e membri di Hezbollah, uccidendone decine e ferendone migliaia facendoli esplodere contemporaneamente. Per il momento, orologi “esplosivi” sono stati visti solo al cinema nei film di James Bond.

È possibile che Vladimir Putin o gli addetti alla sua sicurezza ipotizzino che questi oggetti possano essere trasformati in armi anche nella realtà.