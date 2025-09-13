Putin pronto ad attaccare l'Europa entro 4 anni, l'allarme del commissario europeo alla Difesa Kubilus

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il commissario Ue della Difesa Andrius Kubilius avverte: Putin potrebbe testare l’Articolo 5 Nato entro 3-4 anni. Chiede uno scudo orientale con “muro anti-droni”, più investimenti (prestiti Ue da 150 mld) e industria della difesa integrata. Ucraina “scudo” d’Europa, mentre cresce l’ipotesi di una guerra elettronica.

Putin all’attacco in Europa: le previsioni di Kubilius

Il commissario europeo alla Difesa e allo Spazio, Andrius Kubilius, nel corso di un’intervista ha definito Vladimir Putin il “nemico pubblico numero 1 dell’Ue” e avverte: la Russia potrebbe testare l’Articolo 5 della Nato entro 3-4 anni.

Il commissario lituano ha parlato di “guerra ibrida già in corso”, interpretando il recente episodio dei droni in Polonia come un “test” delle capacità di risposta di Nato e Ue, non un incidente.

Kubilius ha poi sottolineato la necessità di uno scudo di difesa del confine orientale con due componenti: misure anti-mobilità tradizionali e un “muro anti-droni” basato su rete di sensori (anche acustici) e sistemi di neutralizzazione, prendendo a modello le soluzioni sviluppate dall’Ucraina, capace di intercettare fino all’80-90% dei droni.

I rischi di un attacco

Il progetto, ha affermato Kubilius, dovrebbe essere europeo e condiviso, poiché sono i Paesi di frontiera (Finlandia, Baltici, Polonia e l’Ucraina) che “difendono l’intera Unione»”.

Richiamando poi le valutazioni dei servizi tedeschi, Kubilius ha chiarito che a Mosca si discutono piani per “mettere alla prova” la difesa collettiva dell’Alleanza atlantica.

Se e quando tali progetti si tradurranno in azione, “dipende anche da noi”: il piano Readiness 2030 (l’iniziativa che mira a rafforzare le capacità difensive dell’Unione Europea entro il 2030) deve aumentare rapidamente le capacità di deterrenza europee.

Gli investimenti per il riarmo

Per sostenere lo sforzo, Bruxelles ha varato un meccanismo di prestiti da 150 miliardi. In parallelo, il commissario spinge a spendere “di più, meglio e in modo europeo”, superando la frammentazione industriale della difesa e integrando filiere e innovazione (in particolare l’ecosistema dei droni).

“Difendere l’Ucraina è un dovere perché l’Ucraina sta proteggendo noi” ha detto Kubilius, sottilineando che in tre anni l’Ue ha destinato circa 60 miliardi di euro di aiuti all’Ucraina, e che la risposta agli attacchi russi e alle provocazioni verso la Polonia dovrebbe includere investimenti nella produzione di droni ucraini, per far capire a Putin che non otterrà vantaggi dalla guerra.

In conclusione, per Kubilius Putin è la principale minaccia alla sicurezza europea, e di conseguenza l’Europa deve prepararsi rapidamente, perché “chi non investe in difesa danneggia tutti gli altri”. L’obiettivo politico-militare è chiaro: arrivare pronti al 2030 con capacità sufficienti a scoraggiare qualsiasi aggressione.