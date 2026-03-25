Qs Ranking 2026, Università La Sapienza migliore al mondo in Lettere Classiche: la classifica delle italiane

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’Italia premiata nella classifica delle migliori università del mondo. La Sapienza di Roma si conferma per il sesto anno consecutivo la migliore università al mondo per Lettere Classiche e Storia Antica. Ottimi risultati anche per il Politecnico di Milano, la Bocconi e la Normale di Pisa. Nonostante tutto, il sistema accademico italiano regge il confronto con le potenze Usa, asiatiche ed europee, piazzando numerosi corsi di studio nelle prime 50 posizioni mondiali.

La top mondiale: Sapienza in vetta

Il primato della Sapienza di Roma negli studi classici non è più una sorpresa, ma una conferma. L’ateneo capitolino infatti mantiene il primo posto al mondo per il sesto anno consecutivo, superando istituzioni storiche come Oxford (scesa al quarto posto) e i giganti cinesi di Shanghai e Pechino. La rettrice Antonella Polimeni ha sottolineato come questo risultato sia il frutto di un impegno scientifico costante.

Ma l’Italia non si ferma qui: nella top 10 mondiale spiccano anche:

il Politecnico di Milano 6° in Architettura e 7° in Design;

la Bocconi 9ª in Marketing e 10ª in Business;

la Scuola Normale Superiore di Pisa decima negli studi classici.

ANSA

In totale, il nostro Paese conquista otto posizioni tra le prime dieci al mondo, superando nazioni come Francia e Germania.

Le posizioni delle Stem

Oltre alla tradizione umanistica, rappresentata dalla Sapienza di Roma, l’Italia consolida la sua reputazione internazionale anche nei settori STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e nelle scienze sociali.

Il Politecnico di Milano guida il comparto con tre corsi nella top 20, ovvero Ingegneria Meccanica, Civile e Tecnologia. Anche il Politecnico di Torino si conferma un’eccellenza, posizionandosi al 19° posto in Ingegneria Petrolifera.

Sul fronte economico, la Bocconi presidia l’area con ottimi piazzamenti in Economia ed Econometria, mentre la Luiss di Roma si distingue nelle Scienze Politiche (23ª posizione). C’è poi anche il 38° posto della Sapienza in Fisica e il nuovo ingresso dell’Accademia Naba di Milano nel settore Arte e Design.

Le migliori università d’Italia nella classifica

Di seguito l’elenco delle eccellenze italiane che si sono posizionate tra le prime 30 al mondo secondo l’ultimo ranking QS:

Sapienza di Roma 1ª in Lettere Classiche e Storia Antica, 7ª in Storia dell’Arte e 7ª in Archeologia;

Politecnico di Milano 6° in Architettura, 7° in Design, 14° in Ingegneria Meccanica e Aeronautica, 14° in Ingegneria Civile e 24° in Ingegneria Elettrica;

Bocconi di Milano 9ª in Marketing, 10ª in Business e Management, 18ª in Economia ed Econometria e 20ª in Accounting e Finanza;

Scuola Normale di Pisa 10ª in Lettere Classiche e Storia Antica;

Politecnico di Torino 18° in Architettura e 19° in Ingegneria del Petrolio;

Iuav di Venezia 14ª in Storia dell’Arte;

Università di Bologna 24ª in Ingegneria del Petrolio;

Luiss di Roma 23ª in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali;

Università di Pisa 23ª in Lettere Classiche e Storia Antica;

Ca’ Foscari di Venezia 24ª in Lettere Classiche e Storia Antica;

Università di Firenze 26ª in Storia dell’Arte;

Roma Tre 26ª in Storia dell’Arte.