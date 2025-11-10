Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’operazione straordinaria di controllo è stata condotta tra i sentieri dell’Etna, dove sono stati sanzionati alcuni conducenti di quad e motociclette per aver violato le regole del Parco. L’intervento, disposto dalla Prefettura di Catania dopo un esposto di associazioni ambientaliste, è stato finalizzato a proteggere l’ambiente e la sicurezza dei visitatori.

Operazione congiunta per la tutela del Parco dell’Etna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la recente attività di controllo ha visto la collaborazione tra la Polizia di Stato e il Corpo Forestale della Regione Siciliana. L’azione è stata avviata su impulso della Prefettura di Catania, in seguito a un esposto presentato da più associazioni impegnate nella tutela dell’ambiente e della fauna locale.

Controlli mirati e sanzioni per violazioni ambientali

Il servizio ha coinvolto i poliziotti della squadra a cavallo della Questura, gli agenti della Polizia Stradale e il personale del Corpo Forestale. L’obiettivo principale è stato quello di verificare il rispetto delle norme che regolano l’accesso e la fruizione del Parco dell’Etna, con particolare attenzione alla salvaguardia dei luoghi. In alcune aree, infatti, la presenza non autorizzata di quad e motociclette, spesso lanciati ad alta velocità tra i sentieri del vulcano, ha rappresentato una minaccia concreta sia per l’ambiente sia per la sicurezza dei numerosi visitatori.

Pericoli per i visitatori e per l’ambiente

Le condotte contestate, oltre a configurare una violazione delle regole del Parco, hanno determinato un serio rischio per l’incolumità delle tantissime persone che frequentano l’area per gite, passeggiate, trekking ed escursioni. Il contatto con la natura e la possibilità di ammirare il paesaggio rurale etneo sono infatti tra le principali attrattive del Parco, ora minacciate da comportamenti irresponsabili.

Sanzioni e verifiche sui veicoli

Durante il servizio, gli operatori hanno individuato alcuni soggetti a bordo di quad e motociclette. Questi sono stati sanzionati dal Corpo Forestale per aver introdotto veicoli a motore all’interno della zona B del Parco, in violazione delle normative vigenti. Parallelamente, la Polizia ha effettuato controlli sulla copertura assicurativa dei quad e degli altri veicoli, senza riscontrare ulteriori irregolarità.

Prevenzione e controlli agli ingressi

Contestualmente, la Polizia Stradale ha predisposto un servizio preventivo all’ingresso del Parco, con l’obiettivo di impedire l’accesso di altri conducenti con veicoli a motore tra i sentieri. Questa misura è stata adottata per rafforzare la tutela dell’area e prevenire ulteriori violazioni delle regole ambientali.

ANSA