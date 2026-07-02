Quad precipita da un dirupo sul monte Saccarello vicino Imperia, morti tre turisti: le ipotesi sull'incidente

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un quad è precipitato sul Monte Saccarello, in provincia di Imperia. Sono tre le persone morte nell’incidente. Si tratterebbe di tre turisti francesi, provenienti da un piccolo comune a ridosso del confine italiano. Difficile l’operazione di soccorso che coinvolge personale sanitario, vigili del fuoco e carabinieri. La causa dell’incidente è ancora in fase di accertamento. L’ipotesi è un errore di manovra durante il parcheggio del mezzo.

Incidente in montagna

Nuovo incidente in montagna. Nello specifico, in un’area difficile del Monte Saccarello del Comune di Realdo, in provincia di Imperia vicino al confine tra Italia e Francia.

Si tratta di una zona particolarmente impervia che richiede conoscenza sia per gli spostamenti, che per i soccorsi. I tre turisti francesi, rimasti uccisi dalla caduta, conoscevano bene la zona.

Non era la prima volta che frequentavano quella particolare area. Ora i vigili del fuoco, il personale sanitario e i carabinieri sono impegnati in una complicata operazione per ricostruire la dinamica dell’incidente, recuperare il mezzo e i corpi.

Le dinamiche della caduta

Secondo le prime ipotesi, la caduta dei tre turisti è legata a un mezzo di trasporto. Infatti questi sarebbero precipitati insieme al quad sul quale viaggiavano.

Ancora più nel dettaglio, si parla di un incidente avvenuto nella mattinata a seguito di una manovra di parcheggio. Infatti, secondo una prima ricostruzione i tre viaggiavano a bordo di un quad quando il mezzo è uscito dal percorso sterrato ed è precipitato lungo il pendio.

Mentre le cause sono ancora in fase di accertamento, l’ipotesi riportata dalla stampa locale e non, come scrive anche l’Ansa, è quella di un incidente avvenuto durante una manovra di parcheggio. Una ruota sarebbe uscita dallo sterrato e ha provocato il ribaltamento del mezzo.

Chi erano le vittime?

Delle vittime sappiamo ancora poco. Erano sicuramente tre turisti francesi, di circa una settantina di anni, provenienti da La Brigue. Ai tratta di un piccolo comune francese vicino al confine con l’Italia e Imperia.

Frequentavano abitualmente la zona ed erano per questo piuttosto conosciuti in alta Valle Argentina.

Per tentare il recupero dei loro corpi vigili del fuoco, sanitari e carabinieri stanno utilizzando diversi mezzi, come anche elicotteri. La zona però è piuttosto complessa.