Quadro di Frida Khalo "El sueño (La cama)" venduto a 54,7 milioni di dollari, battuto il record di O'Keeffe

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Frida Kahlo conquista il mercato dell’arte: il quadro “El sueño (La cama)”, un autoritratto realizzato nel 1940, è stato venduto all’asta per 54,7 milioni di dollari, stabilendo il nuovo record mondiale per un’opera realizzata da un’artista donna (superando quello di Georgia O’Keeffe) e confermando il ruolo centrale di Kahlo nell’arte contemporanea.

Quadro di Frida Kahlo venduto per 54,7 milioni di dollari

Record storico per Frida Kahlo. Il quadro “El sueño (La cama)” è stato venduto a 54,7 milioni di dollari durante un’asta di Sotheby’s a New York, stabilendo il prezzo più alto di sempre per un’opera realizzata da un’artista donna.

L’autoritratto realizzato nel 1940 ha superato il primato detenuto dal 2014 da Georgia O’Keeffe, il cui dipinto “Jimson Weed/White Flower No. 1” era stato battuto per 44,4 milioni di dollari.

Getty

Il quadro di Frida Khalo “El sueño (La cama)” è stato venduto per 54,7 milioni di dollari, superando il record detenuto dal 2014 da Georgia O’Keeffe con “Jimson Weed/White Flower No. 1” (in foto)

L’opera, rimasta per decenni in una collezione privata, mostra Kahlo addormentata sotto un baldacchino sormontato da uno scheletro sorridente avvolto in dinamite. Il dipinto era stimato tra i 40 e i 60 milioni e ha trovato acquirente dopo circa cinque minuti di rilanci. Sotheby’s non ha rivelato l’identità del compratore.

I record all’asta di Sotheby’s

La vendita ha segnato tre primati insieme: miglior prezzo per un’artista donna, per un’artista latinoamericano e per un’opera di Frida Kahlo. A guidare l’acquisto è stata Anna Di Stasi, responsabile per l’arte latinoamericana di Sotheby’s, che ha aggiudicato il dipinto a un offerente telefonico.

Secondo la casa d’aste, il quadro rappresenta una “meditazione spettrale sul confine tra sonno e morte”, tema centrale nell’opera della pittrice, segnata da dolore cronico e immobilità dopo l’incidente subito a 18 anni. Kahlo stessa rifiutava l’etichetta di surrealista: “Non ho mai dipinto sogni, ho dipinto la mia realtà”.

Con questo risultato, la figura artistica di Frida Kahlo si conferma come una delle più influenti del XX secolo e come icona assoluta del mercato dell’arte internazionale.

Il valore simbolico e culturale del quadro El sueño (La cama)

Il teschio e la dinamite richiamano la concezione messicana della morte come presenza quotidiana, non come fine della vita. La tela testimonia l’identificazione di Kahlo con la cultura popolare del Messico e i drammi personali, politici e fisici che ne hanno definito l’esistenza.

Il successo di questa vendita è probabilmente dato anche da un periodo nel quale c’è un rinnovato interesse internazionale per le artiste surrealiste. Dopo la Biennale di Venezia del 2022, curata da Cecilia Alemani, le opere di pittrici come Remedios Varo, Leonora Carrington e Kay Sage hanno registrato un forte aumento di valore. Frida Kahlo, con questo nuovo record, non solo domina il mercato: ne sposta il baricentro.

“El sueño (La cama)” è già richiesto per importanti mostre. Dal gennaio 2026 sarà esposto al Museum of Fine Arts di Houston, per poi viaggiare alla Tate Modern di Londra e in altre sedi europee. Resta incerto, però, se dopo le esposizioni l’opera tornerà a essere visibile o sparirà nuovamente in una collezione privata.