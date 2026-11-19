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Il quadro “Castagni in fiore“, dipinto da Vincent Van Gogh poco prima di morire, è stato venduto all’asta a 190,4 milioni di dollari. L’acquirente sarebbe il mercante d’arte statunitense William Acquavella. La vendita ha polverizzato il precedente record dell’artista, risalente al novembre 2022.

Vendita record per il quadro di Van Gogh “Castagni in fiore”

Nella giornata di mercoledì 18 novembre, il quadro “Castagni in fiore”, realizzato da Vincent Van Gogh nel 1890 durante il soggiorno ad Auvers-sur-Oise in Francia, è stato venduto per 190,4 milioni di dollari (pari a circa 176 milioni di euro), commissioni incluse, nell’asta organizzata nella sede di New York della casa d’aste Sotheby’s e dedicata alla collezione Blaquier-Arrieta.

Stando a quanto riferito dal Wall Street Journal e confermato da Artnews, ad avere acquistato l’opera sarebbe stato William Acquavella, mercante d’arte statunitense.

Il dipinto raffigura una strada di un villaggio francese e appartiene alla collezione di circa cinquanta paesaggi realizzati durante i due mesi trascorsi ad Auvers da Van Gogh, poco prima di morire (è deceduto il 29 luglio 1890).

La maggior parte di queste opere si trova oggi nelle collezioni dei musei, mentre sono poche quelle rimaste in mani private. L’ultima esposizione del quadro “Castagni in fiore” di cui si ha notizia risale al 1964.

La disputa sul quadro “Castagni in fiore”

La vendita di “Castagni in fiore” è stata al centro di una controversia fino a poche ore prima dell’asta. Gli eredi di Samuel Fischer, editore ebreo tedesco che aveva posseduto l’opera, avevano contestato la legittimità della cessione del quadro nel 1936, sostenendo che la famiglia sarebbe stata costretta a separarsene a causa delle persecuzioni e delle pressioni economiche esercitate dal regime nazista.

Il caso si è risolto martedì 17 novembre, quando Sotheby’s ha annunciato il raggiungimento di un accordo tra la famiglia Blaquier-Arrieta e i discendenti legali dei coniugi Hedwig e Samuel Fischer, che ha liberato il dipinto da qualsiasi contestazione.

Il precedente record

La vendita di mercoledì ha consacrato il quadro “Castagni in fiore” come il secondo dipinto più costoso mai venduto da Sotheby’s, nonché il quarto quadro più costoso mai aggiudicato all’asta.

Si tratta, inoltre, del quadro di Van Gogh più costoso: il precedente record era stato stabilito nel novembre 2022 dall’opera “Frutteto con cipressi“, aggiudicata da Christie’s per 117,2 milioni di dollari (circa 108 milioni di euro).