"Quale collega vorresti licenziare?", bufera per il questionario della Bluergo di Castelfranco Veneto

Bufera sull’azienda Bluergo, accusata di mettere zizzania tra colleghi. La società di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, è finita nel centro delle polemiche per aver sottoposto ai propri dipendenti un questionario, tramite il quale ha chiesto loro quale lavoratore avrebbero “lasciato a casa”. Una domanda che ha alzato un polverone tra i rappresentanti di diverse sigle sindacali, i quali pretendono adesso chiarimenti da parte dei titolari.

Il questionario

Il questionario è stato fatto circolare prima dello scorso 25 dicembre, tra l’incredulità dei circa 60 dipendenti della Bluergo, un’azienda di componenti elettronici per l’automotive del Trevigiano, alle prese con una crisi.

“Con quale criterio ritieni debbano essere scelte le persone da lasciare a casa?” è la domanda che si legge nel documento, in cui si chiede di scegliere tra possibili criteri di licenziamento part-time, assenza di carichi di famiglia o di scegliere i dipendenti più giovani, e di indicare, inoltre, anche nomi e cognomi.

“Partecipare a quest’indagine è un modo per dare il proprio contributo fattivo per aiutare l’azienda a superare questo momento difficile” ha spiegato l’azienda in fondo al questionario.

Le spiegazioni della Bluergo

Il documento è stato compilato e consegnato da una decina di lavoratori, mentre tanti altri hanno deciso di rivolgersi ai sindacati.

“È solo un’indagine interna per testare il clima aziendale. Il mercato è in crisi e il nostro obiettivo è quello di scongiurare i licenziamenti” ha detto all’Ansa il titolare dell’azienda, Bruno Scapin, che ha definito il questionario come uno strumento di ascolto.

Le proteste dei sindacati

Una spiegazione che non ha convinto le sigle sindacali, a partire dalla Fiom Cgil di Treviso, che ha definito il questionario un attacco diretto alla dignità dei lavoratori, esprimendo “la propria indignazione e il profondo sconcerto”.

“Il questionario, presentato come un’indagine per testare il clima aziendale, in realtà sposta la responsabilità del licenziamento sui lavoratori stessi – ha detto al Corriere della Sera il segretario generale Manuel Moretto – È inaccettabile Come se non bastasse, la richiesta di indicare nome e cognome amplifica la pressione psicologica su ogni singolo dipendente, trasformando un ambiente di lavoro già teso in un campo di battaglia”.

“Quello che stiamo assistendo non è solo una mancanza di rispetto, ma un tentativo di disgregare il tessuto sociale di un’azienda. In un momento di difficoltà, l’unità dovrebbe essere la risposta, non la divisione” ha aggiunto il sindacalista.