Quali compagnie aeree stanno tagliando i prezzi dei voli per l'estate per l'effetto della crisi del cherosene

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A causa della guerra in Iran e della crisi del cherosene, diverse compagnie aeree europee stanno tagliando i prezzi dei voli per l’estate per far fronte ai ritardi nelle prenotazioni dei clienti, impauriti dal rischio di veder “saltare” le loro vacanze per la mancanza di carburante per gli aerei.

Perché le compagnie aeree stanno abbassando i prezzi dei voli

Nelle ultime settimane, il timore per la mancanza di carburante per gli aerei a causa della guerra in Iran lasciava presagire un’estate da incubo per i viaggiatori, tra voli cancellati e prezzi al rialzo. In realtà, un’analisi effettuata dal Financial Times ha rivelato che diverse compagnie aeree in Europa hanno deciso di abbassare i prezzi, nel tentativo di rilanciare le prenotazioni.

L’analista di Barclays Andrew Lobbenberg ha spiegato che, mentre negli Usa il mercato è ancora florido, in Europa i viaggiatori hanno “congelato” le prenotazioni: “Molti esitano e rimandano la prenotazione e le compagnie aeree, quindi, devono incentivarle abbassando i prezzi”.

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Quali sono i voli più convenienti

L’indagine del quotidiano britannico ha preso in esame le tariffe più basse disponibili su Google Flights per alcune tra le principali rotte europee verso il Mediterraneo.

Tra il 9 aprile e il 6 maggio, i prezzi per una settimana di vacanza nel mese di luglio sono calati in 27 delle 50 tratte prese in considerazione.

In quindici casi, il calo è stato pari o superiore al 10%, mentre per quanto riguarda otto rotte la riduzione ha superato il 20%. Il caso più evidente è quello dei voli tra Milano e Madrid, dove è stato raggiunto un -44%.

Voli a rischio cancellazione in estate

Andrew Lobbenberg, analista di Barclays, ha riferito al Financial Times che nei mesi estivi potrebbe essere cancellato tra il 5 e il 15% dei voli, a seconda dell’evoluzione della crisi nello Stretto di Hormuz.

I passeggeri che hanno già prenotato un volo, con ogni probabilità, sarebbero riprotetti su altri voli, mentre i viaggiatori che decidono di aspettare potrebbero ritrovarsi a fare i conti con meno posti disponibili e tariffe più alte.

Ciò nonostante, Andrew Lobbenberg ha assicurato che la maggior parte dei voli partirà come da programmi: “I cieli non resteranno vuoti”.