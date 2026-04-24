Quali sono i supermercati aperti 25 aprile 2026 da Esselunga a Carrefour fino a Conad e Lidl: chiude Coop

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il 25 aprile 2026 in Italia si celebra la festa della liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Gli uffici e le scuole restano chiusi e diversi negozi abbassando le serrande per godere della festività. Molte catene di supermercati, però, hanno deciso di restare aperti per permettere ai clienti dell’ultimo minuto di comprare ciò che serve per il pranzo in casa o all’aperto.

I supermercati aperti il 25 aprile

Tra i supermercati che restano aperti il 25 aprile 2026 ci sono Esselunga, Carrefour e Conad, ma è sempre bene controllare orari e negozio specifico sui siti perché non tutti i punti vendita prevedono l’apertura straordinaria o comunque con orario variabile.

Stessa cosa anche nei supermercati Pam, Lidl, Aldi e Bennet. Sono aperti diversi esercizi di MD, Iper, Crai e Il Gigante.

Diversa è la situazione per Coop che ha scelto di tenere chiusi la maggior parte dei suoi punti vendita.

Esselunga, Carrefour e Conad

Esselunga ha già annunciato l’apertura di molti punti vendita con orario continuato dalle 8 alle, a parte qualche rara eccezione a livello locale.

Anche Carrefour ha garantito il servizio per la festa della Liberazione, con orari per lo più continuati in tutto il giorno ma, in alcune occasioni, ridotti.

Conad ha pubblicato una nota in cui spiega che molti punti vendita in Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Puglia, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Piemonte, Umbria e Sardegna resteranno aperti con orari dedicati.

Pam, Lidl, Aldi, Bennet, MD e Iper

I punti vendita di Pam/Pam Panorama dovrebbero essere aperti con orario continuato dalle 8 alle 22 nella maggior parte dei casi, esclusa qualche variazione di orario.

La catena Lidl aprirà le porte ai consumatori dalle 8 alle 21.30, ma l’orario può variare in base ai negozi. Aldi garantisce serrande aperte nella maggior parte dei negozi con orario domenicale, cioè dalle 9 alle 21.

Per quanto riguarda Bennet, i supermercati sono aperti con orario 8.30-21.30. MD aprirà i propri negozi sabato 25 aprile con orario continuato dalle 8.30 alle 20, con qualche rara eccezione locale. Anche Iper garantisce il servizio al cliente nella maggior parte dei punti vendita, ma gli orari potrebbero subire variazioni.

Gli altri supermercati aperti

Tutti i negozi di Crai saranno regolarmente aperti, ma l’orario non sarà continuato: servizio dalle 8.30 alle 13 e poi dalle 15.30 alle 20. Attivi i negozi de Il Gigante, per lo più con orario continuato dalle 8.30 alle 20 ma tenendo conto di alcune eccezioni a livello locale.

I supermercati Despar saranno aperti il 25 aprile e anche Famila prevede un piano di aperture straordinarie. Ma l’orario potrebbe variare.

Coop resta chiusa

I supermercati Coop, in molte province, saranno chiusi in occasione del 25 aprile, così come per la festa dei lavoratori del primo maggio. La scelta di tenere chiusa l’intera rete vendita – che comprende circa 350 negozi – è “profondamente identitaria”, ha spiegato la Cooperativa.

Fermarsi significa “riconoscere e valorizzare due momenti che rappresentano pilastri della sua storia e dei suoi valori fondanti. Libertà, democrazia e giustizia sociale sono infatti principi che attraversano la cultura cooperativa e continuano a orientarne l’impegno quotidiano”.