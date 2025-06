Quali sono i supermercati aperti il 2 giugno 2025 per la Festa della Repubblica: i punti vendita e gli orari

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, molti supermercati resteranno aperti con orari variabili. Esselunga, Conad, Carrefour, Iper e Bennet garantiranno il servizio, in alcuni casi con orari ridotti. Coop chiude tutti i punti vendita, mentre altre insegne lasceranno libertà di scelta ai singoli negozi.

Dove fare la spesa il 2 giugno

Molte catene hanno scelto di restare operative per gran parte della giornata del 2 giugno, Festa della Repubblica, mentre alcune adotteranno orari ridotti o resteranno chiuse del tutto.

Fra i supermercati che saranno aperti ci saranno i punti vendita Esselunga: l’insegna ha comunicato che gran parte dei suoi punti vendita sarà accessibile dalle 8 alle 20, sebbene in alcune località siano previsti orari più brevi.

La maggior parte dei supermercati saranno aperti il 2 giugno 2025

Anche Conad assicura l’apertura dei propri supermercati sull’intero territorio nazionale, pur segnalando che in certi casi gli orari potrebbero subire modifiche.

Infine, Carrefour non ha in programma chiusure per la giornata festiva, ma segnala che le fasce orarie possono variare da un punto vendita all’altro. È quindi consigliabile controllare gli orari aggiornati sul sito della catena.

Gli altri supermercati aperti

Se per i supermercati menzionati le decisioni in merito sono state esplicitate, per altre insegne l’apertura o la chiusura restano in dubbio o presentano riduzioni di orario.

Di seguito, le informazioni delle principali catene di supermercati per lunedì 2 giugno 2025:

Eurospin e Lidl non forniscono indicazioni precise sull’apertura dei propri punti vendita, lasciando ai clienti il compito di verificare direttamente sui rispettivi siti web le informazioni relative al negozio d’interesse.

e non forniscono indicazioni precise sull’apertura dei propri punti vendita, lasciando ai clienti il compito di verificare direttamente sui rispettivi siti web le informazioni relative al negozio d’interesse. La rete Iper , invece, ha confermato che i suoi supermercati saranno aperti durante tutta la giornata festiva nella maggior parte dei comuni italiani, mantenendo orario continuato.

, invece, ha confermato che i suoi supermercati saranno aperti durante tutta la giornata festiva nella maggior parte dei comuni italiani, mantenendo orario continuato. MD ha una situazione più diversificata: alcuni negozi resteranno operativi tutto il giorno con leggere variazioni d’orario, mentre altri adotteranno orari ridotti.

ha una situazione più diversificata: alcuni negozi resteranno operativi tutto il giorno con leggere variazioni d’orario, mentre altri adotteranno orari ridotti. Pam e Unes , invece, hanno annunciato una riduzione degli orari d’apertura, consultabili tramite i rispettivi portali.

e , invece, hanno annunciato una riduzione degli orari d’apertura, consultabili tramite i rispettivi portali. Bennet , invece, sarà regolarmente aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

, invece, sarà regolarmente aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. Aldi , infine, non garantisce l’apertura di tutti i suoi negozi: anche per questa catena, si consiglia di consultare il sito ufficiale per dettagli aggiornati.

La scelta di Coop di chiudere i supermercati

Fra i supermercati principali, si segnala che Coop è l’unica insegna che ha scelto di chiudere tutti i suoi oltre mille punti vendita presenti in Italia, che riapriranno al pubblico il 3 giugno.

La decisione di Coop di concedere la giornata di riposo ai propri dipendenti è in linea con quanto accaduto in passato in occasione di altre festività, come ad esempio quella del 1 maggio.