Quali sono i supermercati aperti Primo maggio 2026 da Carrefour e Conad a Lidl: chiudono Esselunga e Coop

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Venerdì Primo maggio alcuni supermercati resteranno aperti. Nel giorno della Festa dei Lavoratori, alcune catene hanno deciso di offrire ugualmente il servizio, altre hanno optato per la chiusura, mentre alcune hanno lasciato liberà di decidere ai singoli gestori. La regola principe rimane quella di telefonare per informarsi sugli orari effettivi.

Primo maggio, le scelte dei supermercati sulle aperture

In occasione del Primo maggio, ovviamente, uffici pubblici, scuole e numerose altre attività rimarranno chiusi.

Ma per servizi essenziali come i supermercati ci sono delle eccezioni e alcuni punti vendita hanno previsto delle aperture straordinarie, spesso con orario ridotto. Non c’è però una scelta univoca tra le catene di supermercati, e a volte neanche tra i negozi dello stesso marchio.

ANSA

Aperture straordinarie di Conad, autonomia decisionale per Carrefour

Ecco quali sono le scelte delle catene di supermercati più importanti in occasione del Primo maggio. Aldi ha fatto sapere che i punti vendita seguiranno l’orario domenicale, mentre Bennet ha optato per l’apertura straordinaria, con i negozi aperti con l’orario infrasettimanale che va dalle 8 alle 20 o fino alle 20:30. Carrefour ha invece lasciato spazio decisionale ai singoli punti vendita e diverse attività, soprattutto nei grandi centri, dovrebbero essere operative.

Tuttavia, come detto, per avere la certezza dell’orario meglio consultare i siti internet delle catene oppure telefonare direttamente in negozio. Conad ha previsto una serie di aperture straordinarie “per garantire tutto il necessario per i festeggiamenti”, si legge nella nota dell’azienda, che invita a consultare lo store locator ufficiale per conoscere gli orari.

Coop ha invece fatto sapere che venerdì 1 maggio i punti vendita resteranno “chiusi per scelta”, mentre Crai ha lasciato spazio decisionale ai singoli gestori dei negozi.

Primo maggio, sempre meglio chiamare per conoscere gli orari dei supermercati

In linea generale anche i supermercati Esselunga dovrebbero rimanere chiusi, anche se è preferibile controllare sul sito. Per quanto riguarda Eurospin, la situazione appare più eterogenea, con alcune attività aperte con orario ridotto, principalmente fino all’ora di pranzo. Tuttavia, alcuni punti vendita hanno optato per la chiusura completa.

Quasi tutti aperti i supermercati Familia, così come quelli de Il Gigante, anche se alcuni con orario ridotto. Risulta aperta, invece, buona parte dei negozi Iper-La Grande i, stessa linea seguita da Iperal e Lidl, con alcuni punti che seguono orari ridotti. Anche la maggior parte dei supermercati Md dovrebbe essere aperta per il Primo maggio, così come quelli della catena Pam e Penny Market, mentre i negozi Tigros decideranno in autonomia quali orari effettuati.

Per avere certezza dell’operatività nel giorno del Primo maggio e non rischiare brutte sorprese, il consiglio è di telefonare direttamente al punto vendita interessato. Nelle grandi città come Roma, Napoli e Milano è più alta la probabilità di trovare supermercati aperti.