Quali supemercati sono aperti martedì 2 giugno 2026 per la Festa della Repubblica, i punti vendita e gli orari

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Vigilia di scampagnate e gite fuori porta e c’è chi comincia a chiedersi cosa manca dalla lista della spesa. Anche per la Festa della Repubblica saranno in tanti gli italiani alla ricerca di un supermercato aperto per comprare le ultime cose necessarie per le grigliate o i pranzi a casa. Il 2 giugno diverse catene della grande distribuzione hanno deciso di mantenere aperti i punti vendita, nella maggior parte dei casi con orari regolari o simili alle aperture domenicali.

I supermercati aperti il 2 giugno

Sono infatti numerose le insegne più note che hanno deciso di mantenere un servizio ordinario, anche se, come per ogni festività, per la festa del 2 giugno le possibilità di trovare le saracinesche alzate saranno maggiori nelle grandi città e negli iper e supermercati, con differenze che possono variare da comune a comune.

Ogni catena ha una politica diversa e, in generale, per verificare se un supermercato è aperto durante la Festa della Repubblica è sempre consigliato collegarsi al sito della catena di riferimento e controllare orari di apertura e chiusura.

ANSA

Gli orari da Aldi a Carrefour

Tra i marchi che hanno deciso di mantenere gli orari invariati c’è Aldi, che sul suo sito ha comunicato solo la variazione della chiusura domenicale, solitamente fissata alle 21.

Anche la rete dei supermercati Bennet dovrebbe rispettare le aperture regolari, ma la catena non ha ancora diffuso indicazioni ufficiali ed è quindi sempre utile controllare prima gli orari attraverso il portale di riferimento.

Nessuna modifica comunicata neanche da Carrefour, i cui supermercati dovrebbero essere aperti il 2 giugno come da norma, dalle 8 alle 21. Alcune differenze potrebbero però segnalarsi tra tipologie diverse di punti vendita, come ad esempio tra le versioni Express e Market.

Gli orari da Conad a Lidl

Scelta diversa invece da parte di Conad, che ha deciso orari diversi in base sia alla regione sia alle sedi specifiche: se parte dei supermercati forniranno un servizio regolare, altri rimarranno aperti soltanto la mattina, mentre altri ancora tra le 9 e le 19.

“Alcuni supermercati effettueranno l’orario continuato, mentre altri faranno solo l’apertura mezza giornata, solitamente la mattina. Per evitare sorprese, ti consigliamo di consultare la scheda del singolo negozio sul nostro sito o sull’App Conad” scrive la catena sul proprio sito.

Nessuna comunicazione al momento arrivata dalla rete di punti vendita Coop e Ipercoop, ma non si esclude l’orario ridotto o anche la chiusura, come avvenuto in occasione delle ultime festività nazionali, il 25 aprile e l’1 maggio.

Mentre Crai ha lasciato agli affiliati nel territorio la gestione delle sedi rispettiva per il 2 giugno, diversi supermercati Esselunga hanno indicato la programmazione straordinaria, in molti casi con aperture fino alle 20.

Se Eurospin ha dato invece ai singoli punti vendita la possibilità di decidere autonomamente, Famila dovrebbe garantire aperte le proprie saracinesche, ma con orari ridotti o variabile da sede a sede, in ogni caso da controllare nel sito della catena.

Anche la catena tedesca Lidl ha lasciato ampi margini di apertura a livello territoriale.