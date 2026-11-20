Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’Italia registra pesanti ritardi sulla qualità dell’aria rispetto al resto d’Europa, secondo il rapporto Free to Breathe 2026 realizzato dalla coalizione Clean Cities sui dati dell’Agenzia europea dell’ambiente. Tutte e cinque le metropoli italiane analizzate si posizionano nella metà inferiore della graduatoria su quaranta centri urbani, con Milano e Torino fanalini di coda per concentrazioni di smog.

La qualità dell’aria in Italia e le città peggiori in Europa

Il nuovo rapporto Free to Breathe promosso da Clean Cities sulla base dei rilevamenti dell’Agenzia europea dell’ambiente fotografa un netto ritardo delle metropoli italiane sul fronte della qualità dell’aria in Europa.

Analizzando quaranta centri urbani attraverso i livelli attuali di biossido di azoto e particolato sottile, il rispetto dei futuri limiti comunitari fissati per il 2030, i progressi decennali e le politiche sui trasporti, lo studio colloca tutte le cinque città italiane esaminate nella seconda metà della classifica.

Firenze risulta la migliore tra le italiane al ventiduesimo posto seguita da Bologna al ventisettesimo, mentre Roma scivola in trentaduesima posizione non rispettando nessuno dei quattro parametri europei per il 2030.

Situazione ancora più critica al Nord, dove Milano si ferma al trentaseiesimo posto con la concentrazione media annuale di particolato fine più elevata del campione pari a 19,5 microgrammi per metro cubo, quasi il doppio rispetto al futuro tetto comunitario, e Torino chiude al trentasettesimo posto con valori di biossido di azoto secondi in Europa soltanto ad Atene.

Il confronto con le capitali nordiche virtuose

A livello continentale l’indagine evidenzia un forte divario geografico tra i Paesi settentrionali e l’area meridionale, centrale e orientale. Sulle quaranta realtà analizzate soltanto tre capitali nordiche, ovvero Copenaghen, Stoccolma ed Helsinki, rispettano già oggi tutte e quattro le soglie annuali e giornaliere previste dalla revisione della direttiva europea sulla qualità dell’aria.

Al contrario, trentasette città violano almeno uno dei nuovi parametri legali e diciotto li superano tutti contemporaneamente, con Atene e Bucarest a chiudere la graduatoria generale.

I ricercatori sottolineano tuttavia che fattori geografici come l’inversione termica della Pianura Padana non giustificano l’immobilismo, citando il caso di Stoccarda al tredicesimo posto: pur trovandosi in una conca naturale con scarso ricambio atmosferico, la città tedesca ha dimezzato in dieci anni il biossido di azoto grazie a rigide zone a basse emissioni.

Gli effetti sanitari ed economici e le richieste per il 2030

L’esposizione prolungata allo smog comporta conseguenze pesanti sia sul piano sanitario sia su quello economico, provocando oltre trecentotrentamila morti premature ogni anno nel continente e bruciando in Italia più del sei per cento del Prodotto Interno Lordo.

Nonostante i ritardi sui livelli assoluti di inquinamento, il report riconosce a Torino e Milano buoni progressi nella mobilità sostenibile grazie all’elettrificazione delle flotte di autobus urbani e all’estensione delle piste ciclabili protette.

In vista della scadenza dell’11 dicembre 2026 entro cui gli Stati membri dovranno recepire la nuova direttiva europea, Clean Cities ha lanciato due petizioni rivolte ai sindaci di Milano e Torino chiedendo l’ampliamento delle zone a basse emissioni e la messa in sicurezza delle strade scolastiche.