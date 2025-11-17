Quando arriva il pagamento dell'Assegno Unico a novembre 2025, le date e gli importi dell'aiuto ai genitori
Le date di novembre 2025 per il pagamento dell’Assegno Unico, la misura di sostegno economico alle famiglie con figli a carico
L’Inps ha pubblicato il calendario per i versamenti dell’Assegno Unico, il contributo economico destinato ai nuclei familiari con figli a carico fino a 21 anni, senza limiti di età in caso di figli con disabilità. Nel mese di novembre 2025, il pagamento sarà effettuato nelle giornate del 20 e 21 o, per le nuove domande, nell’ultima settimana del mese.
A quanto ammonta l’Assegno Unico 2025
Nel 2025, a seguito dell’adeguamento dello 0,8%, l’importo dell’Assegno Unico varia da 57,50 a 201 euro per ciascun figlio, in base all’ISEE.
La somma più bassa spetta a chi supera la soglia di 45.939,56 euro all’anno; quella più alta ai redditi inferiori ai 17.227,33 euro.
Sede dell’Inps a Roma
Gli importi per ciascun figlio possono essere maggiorati in diversi casi, a cominciare dai nuclei numerosi con quattro o più figli.
Maggiorazioni previste anche per le madri con età inferiore a 21 anni, per chi ha figli di età inferiore a 1 anno e per i figli con disabilità.
Quando arriva il pagamento di novembre
Il calendario con le date di pagamento dell’Assegno Unico nel mese di novembre 2025 è stato pubblicato dall’Inps.
L’assegno sarà erogato in due finestre di accredito, nelle giornate del 20 e 21 novembre, per le famiglie che non registrano variazioni sui mesi precedenti.
Chi ha presentato una nuova domanda a ottobre 2025, riceverà invece il primo pagamento nell’ultima settimana del mese.
L’assegno di supporto alle famiglie con figli
L’assegno unico e universale è un sostegno economico dedicato alle famiglie con figli a carico.
È riconosciuto a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni di età, se il figlio studia, è disoccupato ma iscritto ai centri per l’impiego o percepisce un reddito molto basso.
Il contributo, destinato a un solo genitore o suddiviso tra entrambi in caso di affidamento congiunto, non ha limiti di età in caso di figli con disabilità.
Si tratta di un contributo universale, riconosciuto a qualsiasi nucleo familiare, anche in assenza di Isee o con Isee superiore alla soglia prevista.
Negli ultimi due casi, saranno erogate le somme minime. In caso di presentazione dell’ISEE entro il 30 giugno, vengono corrisposti anche gli arretrati.